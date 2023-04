A Roma Smart&Hack, il talent show dell'innovazione: sfide da Avio, Dea Capital, EuroRoma e Zucchetti per universitari e ITS

Promossa dal 9 al 10 maggio dalla società di selezione Risorse, la competizione mira a colmare il gap tra scuola e lavoro

Parte a Roma il talent dell’innvovazione Smart&Hack, acronimo delle parole inglesi “smart” e “hackathon”, rispettivamente “intelligente” e “maratona”: protagonisti della manifestazione promossa dalla la società di selezione Risorse SpA, saranno gli studenti delle università italiane. Si svolgerà il 9 maggio 2023 in digitale presso la Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma e il 10 maggio 2023 presso Palazzo Valentini a Roma e avrà come tema “Smart City: come una cultura più inclusiva e sostenibile può offrire un’esperienza migliore alla community”. A giudicare i lavori sarà una giuria qualificata di professionisti dell’innovazione che vedrà la presenza, tra gli altri, dello human innovator Giovanni De Cesare e dell’influencer di LinkedIn ed executive MBA Filippo Poletti.

LA SFIDA DEI TALENTI DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ITS - A partecipare alla competizione nazionale – ideata durante la pandemia nel corso del 2020 e presentata oggi alla facoltà di ingegneria civile e industriale dell’università La Sapienza di Roma – saranno giovani innovatori delle università italiane tra cui l’università Sapienza di Roma, l’università di Roma Tor Vergata, la Luiss Business School, l'università Roma Tre, l’università di Catania, l’università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, l’università Federico II di Napoli, l’università di Bologna, l’università di Parma, l’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e l’università Bicocca di Milano. A prendere parte saranno anche gli studenti degli istituti tecnici superiori di diverse regioni italiane. Iscrizioni aperte fino al 21 aprile tramite il sito ufficiale della manifestazione: https://www.risorse.it/smart-hacks/smarthack-roma-2023/.

PREMI IN PALIO: INGRESSO IN AZIENDA, BUONI AMAZON E SPEECH A SUMMIT VENTI23 - I concorrenti di età compresa tra i 20 e i 26 anni avranno il compito di sviluppare nell’arco di otto ore progetti innovativi, mettendosi alla prova con una delle sfide lanciate da quattro aziende e istituzioni, rispettivamente Avio, Dea Capital, Fondazione EuroRoma 2024 e Zucchetti. In palio per il team vincitore ci sarà un doppio premio ossia l’avvio della collaborazione con l’azienda che avrà lanciato la sfida e buoni Amazon per un totale di 1.500 euro per team.

Al team che presenterà il progetto più innovativo “Smart&Hack Innovation Award” sarà data la possibilità di partecipare con un keynote speech all’esclusivo evento “Summit Venti23” il 23 novembre 2023 a Roma, organizzato da Innovation Manager Hub, la prima Community dedicata al mondo dell’innovazione.

AVIO, DEA CAPITAL, FONDAZIONE EUROROMA 2024 E ZUCCHETTI CON RISORSE PER ATTRARRE TALENTI - «Smart&Hack vuole promuovere un ecosistema innovativo per la città del futuro – spiega Alessia Scarpa, responsabile dell’innovazione dell’agenzia per il lavoro Risorse –. La competizione permetterà di sostenere l’innovazione intelligente, sostenibile e inclusiva».

In questa direzione vanno le quattro sfide lanciate dalle imprese che operano in Italia: Avio chiederà ai giovani di ideare un programma di attrazione e ingaggio dei talenti; Dea Capital farà concentrare gli studenti su come valorizzare e comunicare le politiche ESG promosse nell’ambito del settore immobiliare; Fondazione EuroRoma 2024 lancerà la sfida su una campagna di comunicazione che includa un'app per la gestione dell'evento sportivo; Zucchetti, infine, richiederà ai partecipanti di ideare dei “supereroi” che mettano ordine al caos della smart city, aiutando le persone a ritrovare l’equilibrio perduto tra vita privata e lavoro e a prendersi cura delle città.

LE ATTESE DEL MONDO DEL LAVORO - «Creare un network di giovani talenti è per Risorse una sfida stimolante e di valore. Con l’appuntamento di Roma desideriamo sviluppare nuove sinergie tra le istituzioni pubbliche e private, dando la possibilità a tanti giovani di entrare in contatto con aziende d’eccellenza e di avviare percorsi professionali», commenta Marco Pagano, CEO di Risorse.

«Le soluzioni Zucchetti svolgono un ruolo importante nell’aiutare i cittadini a ritrovare l’equilibrio perduto tra vita privata e lavoro, prendendosi cura della propria città e per questo motivo Zucchetti ha accettato la sfida e scelto di partecipare a Smart&Hack 2023. Le persone e la tecnologia rendono la Smart City sostenibile da ogni punto di vista, ambientale e sociale.

La nostra challenge è una call for ideas per dare alla tecnologia il compito di prendere per mano i cittadini, farli ri appassionare alla propria City e aiutarli a migliorare la propria work life balance.», dice Valentina Ubaldi, Head of HR Mobility Solutions Zucchetti.

«DeA Capital Real Estate SGR ha aderito a S&H 2023 perché da sempre promuove l’innovazione e la sostenibilità, temi che riteniamo particolarmente sentiti dai giovani che devono avere la possibilità di crescere attraverso esperienze che rendono tangibili le esperienze universitarie. La nostra sfida si concentra su “SOSTENIBILITÀ E SETTORE IMMOBILIARE” identificando come valorizzare le caratteristiche ambientali e sociali degli immobili di Roma attraverso una modalità di comunicazione innovativa e tecnologica che raggiunga un’ampia fetta di mercato.», spiega Anna Maria Pacini, Head of ESG Management Dea Capital.

«La Fondazione EuroRoma 2024 ritiene molto importante, tramite Smart&Hack coinvolgere i ragazzi che frequentano l'università per poter acquisire idee e proposte per rendere ancora più innovativo un grande evento quale gli Europei di Atletica Leggera Roma 2024.

A tal proposito abbiamo proposto la seguente challenge: “Campionati europei di atletica leggera: come attrarre il pubblico, nazionale ed estero, a un evento sportivo che ha un impatto sostenibile sui cittadini. Pensare a una campagna di comunicazione che includa un'app per la gestione dell'evento in modo innovativo”.», commenta Piercarlo Barberis, Managing Director & Founder SGML e membro del comitato organizzativo di Fondazione EuroRoma 2023.

«Siamo convinti che avvicinare il mondo universitario a quello aziendale sia utile per gli studenti e per l’azienda, oltre ad essere un momento di employer branding, brand awarness e orientamento innovativo rispetto alle modalità tradizionali, da sempre utilizzate. Oggi le Risorse Umane sono strategiche per il business, facendolo crescere anche in modo sostenibile. Quindi, saper trovare le leve giuste per attrarle, trattenerle e orientarle nel modo giusto fin da subito risulta di fondamentale importanza. Inoltre, avere idee nuove ed innovative da coloro che potrebbero essere i futuri protagonisti accorcia il divario tra università ed azienda.», sottolinea Linda Langella - Head of Talent & Development Avio .

LA GIURIA COMPOSTA DA PROFESSIONISTI DELL’INNOVAZIONE - A giudicare i lavori sarà il Comitato Tecnico Scientifico di Smart&Hack e una giuria composta dai professionisti dell’innovazione. Ne faranno parte le istituzioni e le aziende coinvolte nel progetto. «I senior manager che abbiamo coinvolto – prosegue Pagano – saranno chiamati a giudicare i lavori di talenti di tutta Italia. Lo faranno nell’ottica di promuovere il capitale umano che da sempre rappresenta l’asset di ogni azienda».

INFO SU SMART&HACK ROMA 2023

Dove e quando

Iscrizioni aperte fino al 21 aprile tramite il sito ufficiale della manifestazione: https://www.risorse.it/smart-hacks/smarthack-roma-2023/.

Manifestazione, giorno 1: martedì 9 maggio 2023 dalle ore 9:30 alle 18 - Sviluppo e progettazione online tramite piattaforma Zoom.

Manifestazione, giorno 2: mercoledì 10 maggio dalle ore 9.30 alle ore 16 - Short list e proclamazione del team vincitore da parte della giuria riunita a Palazzo Valentini a Roma.

Tema

Smart city: come una cultura più inclusiva e sostenibile può offrire un'esperienza migliore alla community

Promotrice

Risorse SpA, agenzia per il lavoro che opera da oltre 20 anni nel settore della ricerca, selezione e somministrazione di personale

Aziende che lanciano le sfide ai giovani:

Avio

Dea Capital

Fondazione EuroRoma 2024

Zucchetti