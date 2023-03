O Anche No, protesi e bioingegneria al servizio della disabilità: intervista a Francesco Infarinato

23 marzo 2023 a

O Anche No, programma di inclusione sociale e disabilità realizzato con la collaborazione di Rai per la Sostenibilità e Rai Pubblica Utilità, andrà in onda domenica 26 marzo 2023 a partire dalle ore 10:15 circa e in replica lunedì 27 marzo 2023 alle ore 1:05 su Rai 3. Paola Severini in questa puntata ha intervistato Francesco Infarinato, responsabile del Laboratorio di Bioingegneria della Riabilitazione dell’Istituto di Ricerca e Cura San Raffaele a Roma. Con lui si è parlato del primo (e unico in Italia) esoscheletro utilizzabile in età pediatrica per la riabilitazione del cammino di bambini di età compresa tra 4 e 10 anni con patologie neuromuscolari.

Poi Riccardo Cresci ha intervistato Luca Nicosanti, il maestro che ha portato a Velletri, in provincia di Roma, il karate inclusivo, unendo il mondo degli atleti normodotati insieme a quello dei disabili, in una palestra dove mamme e papà si allenano con i figli. Nello spazio “Vedere Oltre” con Daniele Cassioli spazio a Marco Zonetti, straordinario giornalista, critico televisivo e traduttore di Cockeyed, di Ryan Knighton (San Paolo Edizioni), autobiografia di uno scrittore che a 18 anni perde la vista per una retinite pigmentosa, cambiando completamente la sua vita. Con lui è stato approfondito l’argomento relativo a come sviluppare un diverso approccio, non alla disabilità ma alla realtà e di come ci si possa allenare a vedere il bello. Infine Antonella Ferrari è stata a Milano per raccontare la storia di Nina Rima, modella e influencer con una protesi a una gamba in seguito all’amputazione dopo un incidente stradale.