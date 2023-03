A Pietrangelo Buttafuoco il Premio M.Arte 2023. In scena il suo “Il Lupo e la Luna”

Nella Sala Borgna dell'Auditorium Parco della Musica di Roma lo scrittore e giornalista riceverà il prestigioso premio

Sarà assegnato a Pietrangelo Buttafuoco il “Premio M.Arte 2023”. Lo scrittore e giornalista riceverà il riconoscimento stasera, in una serata evento all’Auditorium Parco della Musica di Roma nella Sala Borgna. Il Premio è un'opera unica realizzata per l’occasione dell'artista Maria Luisa Belcastro. Si tratta della scultura - Ciclo Icone “Maschera n. 14”. Maria Luisa Belcastro Schneidersitz nasce in Calabria a San Giovanni in Fiore. Allieva di Fazzini e di Mario Lupo si è diplomata all’Accademia di Arti Ornamentali San Giacomo di Roma.

L’albo del Premio “M.Arte” vede l’assegnazione del 2022 a Luigi Cavanna, direttore del dipartimento di Oncoematologia dell’ospedale di Piacenza e precedentemente nel 2021 è stato assegnato al Ministro Gennaro Sangiuliano. Nell’edizione di quest’anno, “è la grande maestria creativa di Buttafuoco scrittore, forgiatore di storie – si legge in un comunicato- che ha fatto decidere l’Associazione culturale M.Arte e la sua presidente Roberta Di Casimirro a premiarlo con l’ambito riconoscimento artistico”.

In una serata che si aprirà alle 19:30, ora in cui andrà in scena lo spettacolo “Il lupo e la luna”, tratto dall’omonimo romanzo di Buttafuoco, nella trasposizione teatrale di Valentino Picone. Subito dopo ci sarà la consegna del Premio.