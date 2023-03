Al Palazzo Brancaccio di Roma, la presentazione del nuovo libro di Beppe Convertini

Lunedì 6 marzo, ore 19:00, il conduttore di Linea Verde presenterà il suo libro Paesi miei, un resoconto dettagliato e assai personale dei luoghi visitati durante la realizzazione della trasmissione di Rai 1

Si terrà questo lunedì 6 marzo, presso Palazzo Brancaccio di Roma, la conferenza stampa di presentazione del nuovo libro di Beppe Convertini, Paesi miei. Un’opera che si configura come un vero e proprio diario di viaggio, attraverso cui il conduttore di Linea Verde offre uno spaccato naturalistico, intenso e assai vivace, dell’Italia contemporanea che, negli ultimi anni, ha girato da Nord a Sud – Isole comprese – per la realizzazione della sua trasmissione domenicale di Rai 1. Nel suo manuale di paesaggistica nazionale, Convertini tratteggia sapientemente i luoghi iconografici del Bel Paese, rilevandoli sovente nella perfetta interazione tra natura e uomo. Armato di telecamera, taccuino e buone scarpe, il presentatore pugliese ha vagato lungamente per la Penisola, riuscendo a trasmettere con grande entusiasmo e curiosità la sua ricerca del Bello e del Buono – come dicevano gli antichi Greci – in un racconto avvincente e minuzioso.

Durante la presentazione, l’autore dialogherà con Marco Frittella, Direttore Editoriale Rai Libri, che ha anche curato la prefazione del libro, e con Anna Falchi, prima di ringraziare e salutare quanti interverranno, con un brindisi finale.

Palazzo Brancaccio è ubicato in Viale del Monte Oppio, 7, a Roma e dispone di un parcheggio riservato al suo interno.