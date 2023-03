L'ecommerce senza frontiere: l'impresa di Luke-Luca Marani, virale su Tik Tok

Francesco Fredella 02 marzo 2023 a

Una storia fatta di sacrifici e successi, quella di Luke - Luca Marani - che porta l'e-commerce sui social. I suoi video sono virali su Tik Tok e non solo. Ma come mai? Andiamo per gradi: Luke ha creato un negozio on line con la sua azienda (Automatic e-commerce brand), che sta mettendo insieme oltre 500 studenti. Luke è giovanissimo, ha 22 anni, ed il suo modello di business sta piacendo tantissimo.

Quello che ha creato è un negozio on line con la sua azienda (Automatic e-commerce brand). La sua azienda che si occupa di e-commerce vende prevalentemente capi d'abbigliamento che possono essere anche brandizzati. E molti influencer, negli ultimi tempi, stanno sponsorizzando prodotti di questo tipo.

“È possibile partire da zero, come è capitato a me", racconta Luke. "Noi non facciamo Drop Shipping, ma ci affidiamo ad un sistema di intelligenza artificiale grazie al quale riusciamo ad avere dei guadagni passivi", aggiunge. Tutto, però, si basa sul tempo. "Il guadagno è slegato dal mio tempo", dice. Lo sanno bene anche i suoi allievi, che comprendono l'importanza di un lavoro on line (con ampi margini di tempo libero a disposizione). "Ma è una macchina e va curata per farla funzionare al meglio. Occorre fare manutenzione imprenditoriale", aggiunge. Capitolo guadagno. Oggi con questo sistema di e-commerce è possibile arrivare a guadagni stellari: da 30 mila euro al mese con un margine utile di circa 10 mila euro mensili. "Molti nostri studenti stanno toccando con mano questa realtà, dopo aver seguito 60 giorni di corsi", conclude.