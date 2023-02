Federica Gentile di RTL 102.5 ricorda Maurizio Costanzo: "Amava divertirsi con le cose semplici"

Francesco Fredella 24 febbraio 2023 a

“Maurizio è stata una delle persone più intelligenti, ironiche, divertenti, che abbia mai conosciuto", racconta Federica Gentile, direttrice artistica di Radio Zeta e conduttrice di RTL 102.5, che ha lavorato a lungo con Costanzo. "Una persona a cui ho voluto molto bene. Sarei rimasta ore e ore ad ascoltare i suoi racconti. Ho sempre apprezzato la sua capacità di divertirsi con le cose più semplici, mantenendo quella giocosità tipica dei bambini che spesso si perde nel corso degli anni”, ricorda Federica Gentile. In quegli anni, a partire dal 2013, ha sperimentato il Radio Costanzo show - in onda in diretta su RTL 102.5 alle 19 di sera. Un altro grande successo di cui Costanzo andava fiero. Oggi siamo tutti più soli: radio, tv e giornali. Ma soprattutto il grande pubblico ha perso quell'uomo dall'animo buono, sempre "sul pezzo", pronto a fare mille battaglie. La tv era la sua vita, il teatro la sua seconda casa. Il giornalismo la sua passione.