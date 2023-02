L'imprenditore Daniel Palinuro, la scalata dalla telefonia mobile al Trading con Mc DexTrade

Francesco Fredella 14 febbraio 2023 a

Le aspirazioni imprenditoriali possono nascere ovunque, ma le opportunità di fare impresa e di crescita personale non sono le stesse per ogni individuo. Nel meridione le visioni dei neo-imprenditori devono spesso scontrarsi con discriminazioni geografiche e minori possibilità di sviluppo. Molto spesso questi fattori condizionano negativamente lo start-up e la crescita aziendale. Riteniamo sia necessario dare spazio alla preziosa testimonianza di Daniel Palinuro, imprenditore oggi affermato a livello internazionale proveniente dall’alta Irpinia. Daniel ci racconta che, come tanti giovani, inizia il suo percorso nell’anno 2000 con numerosi debiti a carico e con il solo aiuto della famiglia a sostenerlo. L’imprenditore nel dicembre del 2000 apre nel suo paese natale, Ariano Irpino nella provincia di Avellino, il suo primo punto vendita di elettronica e telefonia mobile. Grazie al suo negozio ha la possibilità non solo di avere esperienza nelle vendite al dettaglio, ma di conoscere bene anche tante persone che lo legano ancora di più al suo paese e al suo territorio.

Dopo i buoni risultati del suo primo negozio, Daniele si sposta a malincuore all’estero per poter ampliare la vendita all’ingrosso. Il successo soprattutto nei paesi dell’Est Europa lo deve ai contatti internazionali dei suoi partner, ma in buona parte grazie alle sue grandi ambizioni. Nel 2004 la sua visione si concretizza in una realtà internazionale di commercio all’ingrosso di elettronica, resa possibile dai molti scambi nelle piattaforme di distribuzione di elettronica del mercato Europeo. Come lui stesso afferma: “Dal 2004 al 2006 sono cresciuto da poche spedizioni a settimana a migliaia di pezzi e spedizioni al giorno.” Nel 2010 l’imprenditore decide di cambiare rotta comprando con i suoi nuovi soci una licenza AAMS per la somministrazione legale di giochi, videolottery e gaming online costituendo la “FLYGAME” ed il suo brand di poker on line “FLYPOKER”. FLYGAME apre numerose sale da gioco in Italia in concessione nei monopoli di stato garantendone la solidità e la legalità.

La carriera imprenditoriale di Daniel Palinuro, grazie alla ricchezza di esperienza e conoscenza, con tanti investimenti e sperimentazioni alle spalle, crea molte opportunità di lavoro. Sia per i collaboratori passati che per quelli che ancora oggi sono al suo fianco. Ancora oggi Daniel è carico di entusiasmo e ci descrive infatti la sua grande passione per il Trading finanziario ed i suoi continui investimenti. Nel 2020 costituisce la Plus Trade sro in Repubblica Ceca, che si occupa di trading finanziario e commerciale. La svolta arriva al termine del 2022. La sua passione confluisce nel progetto ideato dal suo amico fraterno e imprenditore Michelantonio Norcia. Il progetto denominato “MC DEXTRADE” è il software di trading in De-Fi che il fondatore descrive come: “straordinario ed unico al mondo”, basato sulla finanza decentralizzata in maniera automatica. Gli stessi utenti infatti hanno grandi opportunità con piccoli o grandi investimenti e possono attingere istantaneamente ai propri fondi e utili in totale libertà e sicurezza finanziaria. Il successo miracoloso, il caso incredibile di un individuo che riesce dove mille falliscono, la svolta della vita esiste, ma come Daniel Palinuro ha voluto sottolineare:” Si deve soffrire per raggiungere un obiettivo di valore”. Oggi con allegria chiude la nostra intervista rivelandoci che: “Oggi ancora si soffre, ma si soffre più comodi”.