"Proviamo le stesse emozioni degli adulti ma abbiamo tanti sogni". La lezione di Gabriel Marcheggiani (che incanta la Gen Z)

Paura, tristezza, speranza, dubbi: sono le emozioni che attraversano ogni giorno la vita dei giovani. La Generazione Zeta deve fare i conti con molte difficoltà, tanti sogni da realizzare (spesso chiusi in un cassetto) e la voglia di scalare posizioni con tanta ambizione. A parlare di tutto questo è Gabriel Marcheggiani, imprenditore romano, che negli ultimi tempi sta conquistando i social con le sue molteplici attività. "Proviamo, ogni giorno, le stesse emozioni degli adulti. A differenza di quella dei più grandi, però, la realtà dei ragazzi è principalmente costellata da sogni che rappresentano il motore di ogni gesto che compiono. Diventare adulti, troppo spesso, comporta dimenticare cosa significhi fantasticare sulle mille opportunità che la vita può regalarci e dimenticarci di alcuni importanti valori che da piccoli abbiamo acquisito", svela Gabriel a "Il Tempo".



"La tematica che affronto di più è quella legata ai miei coetanei che mi chiedono come abbia iniziato questo percorso e come mai non abbia frequentato l'università", dice Gabriel Marcheggiani, imprenditore digitale. Giovanissimo. Talentuoso.



"A queste domande potrebbero nascere infinite risposte, molte volte è soggettiva la risposta e dipende da quanto sei disposto a crederci e concentrarti sui tuoi obiettivi, scegliere un'università senza sapere dove ti porta per molti aspetti crea paura e ansia sul proprio futuro", continua ancora Marcheggiani. "E' importantissimo studiare, ma va fatto in maniera verticale ai propri obiettivi altrimenti, soprattutto al giorno d’oggi, dove la maggior parte dei lavori sono cambiati e cambiano continuamente come quelli online, bisogna stare sul pezzo e studiare e aggiornarsi ogni giorno per dare il massimo". dice. Il motto di Marcheggiani: "Se in questo momento ti trovi spaesato concentrati prima su te stesso, capisci che cosa è che vuoi e poi inizia a verticalizzare il tutto e pian piano la tua strada sarà completamente spianata".