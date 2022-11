Cos'è e come funziona la tecnologia Blockchain?

Il Bitcoin e migliaia di altre criptovalute sono alimentate dalla blockchain, una tecnologia molto promettente anche per l'utilizzo all'interno di altri settori

Negli ultimi anni, una delle innovazioni che ha suscitato maggiore entusiasmo è senza dubbio la tecnologia blockchain.

Le blockchain sono la tecnologia di base per decine di criptovalute (scopri le migliori piattaforme criptovaute italia), infatti questa tecnologia è stata creata inizialmente come sistema di pagamento. Tuttavia gli sviluppatori stanno cercando di incorporare questa tecnologia in diversi settori come quello finanziario, bancario o addirittura medico.

Per comprendere il perché di questo crescente interesse è utile capire cos’è di preciso la blockchain, come funziona e perché ha così tanto valore.

Cos’è la blockchain?

Una blockchain è un registro digitale decentralizzato protetto da crittografia. Con l'aiuto della tecnologia blockchain, le persone possono effettuare transazioni tra loro in modo sicuro senza la necessità di un intermediario come una banca, un governo o un'altra terza parte. Per questo la blockchain è una tecnologia peer-to-peer.

I blocchi che riuniscono una serie di transazioni, sono collegati attraverso la crittografia in una rete. Chi si occupa di verificare le transazioni, i validatori, verificano in modo indipendente ogni transazione, la marcano temporalmente e la aggiungono alla catena (chain) di dati. I dati non possono essere modificati una volta registrati.

La tecnologia blockchain ha implicazioni molto interessanti per i contratti legali, le transazioni immobiliari, le cartelle cliniche e qualsiasi altro settore che debba autorizzare e registrare una serie di azioni, nonostante sia stata resa nota principalmente per l'utilizzo in aumento di Bitcoin, Ethereum ed altre criptovalute.

Come funziona la blockchain?

Scopriamo in questo paragrafo come funziona la tecnologia blockchain, nota anche come tecnologia a “libro mastro distribuito”. Nel caso del Bitcoin, le transazioni vengono inserite ed inviate ad una rete di computer molto potenti, chiamati nodi. Utilizzando algoritmi informatici, i nodi della rete competono tra loro per confermare la transazione, stiamo parlando del cosiddetto mining di Bitcoin. Il blocco di transazioni da confermare e le relative ricompense in BTC, viene assegnato al miner che per primo risolve il problema aritmetico.

La quantità di transazioni determina l'aumento o la diminuzione delle commissioni, chiamate fee. Ogni transazione deve essere approvata dalla maggioranza della rete, le modalità di approvazione dipendono da blockchain a blockchain e sono espresse nel protocollo. Infine, utilizzando un' “impronta” crittografica nota come hash, il blocco che contiene le transazioni viene collegato in modo permanente a tutti i blocchi precedenti di transazioni Bitcoin e la transazione è completata.

Tutti i nodi della rete tengono traccia di ogni sviluppo e transazione della rete di Bitcoin. Le transazioni effettuate su blockchain sono pseudonime. Non vengono infatti trascritti i nomi di chi esegue le operazioni ma i codici dei wallet, pertanto le transazioni sono del tutto trasparenti nonostante la visibilità pubblica dell'indirizzo e della cronologia delle transazioni dei portafogli di criptovalute.

Le possibilità di errore con questa tecnologia sono ridotte perché l'interazione umana durante la transazione è minima. È estremamente difficile falsificare o alterare le informazioni, poiché ogni transazione deve essere verificata e registrata dalla maggioranza dei nodi della rete.

Il più grande vantaggio di questa tecnologia è però indubbiamente la decentralizzazione, nessun ente governativo è responsabile o emette Bitcoin e qualsiasi altra criptovaluta. Inoltre, ciò significa che nessun governo o organizzazione potrà mai decidere il futuro di una blockchain pubblica. L'assenza di intermediari riduce i costi perché non ci sono commissioni di transazione da parte di terzi. L'efficienza temporale è un altro enorme vantaggio del funzionamento della blockchain, a differenza delle banche e di altri intermediari, la blockchain è disponibile per le transazioni 24 ore su 24, ogni giorno dell'anno.