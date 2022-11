Scontro tra la Diva del tubo e il creator Luca Romito: “È un fuffaguru“

Francesco Fredella 07 novembre 2022 a

a

a

Durissimo scontro sui social tra l’influencer Alisha Griffanti, meglio conosciuta come La Diva del tubo, e il creator/formatore Luca Romito, che con oltre 100k follower su Tiktok, avrebbe utilizzato l’immagine della Griffanti per parlare del disturbo narcisistico di personalità (di cui la stessa Griffanti sarebbe affetta) specificando che le persone che soffrono di questo disturbo sarebbero “persone con un grosso problema, non sono persone fortunate e meravigliose con una vita bella come loro vogliono far credere, i narcisisti sono persone profondamente infelici”.

La risposta dell’influencer non si è fatta attendere, definendo il Romito “Fuffaguru” in quanto quest’ultimo venderebbe un corso a pagamento intitolato “come sconfiggere i narcisisti” con tanto di lezione intitolata “come ferire un narcisista”, senza, a dire della Griffanti, averne qualifica in quanto non abilitato ad esercitare la professione di psicologo. “Non avrò pietà di te” è la risposta del creator, a seguito di una denuncia per diffamazione effettuata ai danni della Griffanti per averlo definito fuffaguru e, secondo Romito, paragonato a Wanna Marchi.

“Spero di poter dire che i narcisisti hanno dei comportamenti schifosi o abbiamo il reato di opinione in Italia?” dice sbarrando gli occhi un Romito avvelenato, e continua: “I narcisisti vanno sconfitti, ho visto persone arrivare a tentare il suicidio per gente come loro, non avrò alcun tipo di pietà, il fatto che tu abbia una patologia non ti consente di distruggere la vita alle persone. Alisha, io non avrò nessuna pietà, noi andremo in tribunale e tu diventerai un esempio"

La Griffanti , sentendosi minacciata e offesa, risponde a queste accuse con un comunicato: “Il signor Luca Romito vende corsi su disturbi psichiatrici senza avere alcuna abilitazione e inoltre umilia e bullizza donne sui suoi social, per poi fare denunce di presunte diffamazioni e utilizzare queste denunce per fare violenza psicologica e continuare le sue opere di bullismo.”

Interviene nella diatriba la Dottoressa psicologa e psicoterapeuta Emanuela Papa, che riportando la legge 56/89 in un video su Tiktok dichiara: ““chi fa corsi rivolti alla formazione e all’insegnamento di aspetti che riguardano contenuti tipici della psicologia, ad esempio le patologie psichiatriche come il narcisismo, in realtà fa qualcosa di illegale”.

La dottoressa ha inoltre citato il Vademecum Per La Segnalazione Alla Commissione Tutela, secondo cui chi fa “riferimento ad ambiti tipici dello psicologo, ad esempio le dipendenze, espresso riferimento a patologie o intervento sul disagio psicologico “è passabile di denuncia. “Non ho mai venduto così tanti corsi sul narcisismo come in questo periodo” risponde soddisfatto Luca Romito. Siamo contenti per lui.

(fonte Alisha griffanti / TikTok)