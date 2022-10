I nuovi artisti dell'Accademia Danza Siempre Pa'Lante

14 ottobre 2022 a

Creare contaminazioni di diverse specialità artistiche grazie all’inserimento di corsi di danza, musica e teatro. È questa la sfida dell'"Accademia Danza Siempre Pa’Lante" nata nel 2012 dall’unione artistica, e non solo, dei Maestri Tiziano Caleffi e Valentina Barcellona, atleti pluripremiati sul panorama nazionale ed internazionale nonché membri del club Azzurro per le danze caraibiche. L’Accademia vanta un gruppo di agonisti nel settore della danza sportiva che si differenzia principalmente per grinta, disciplina e risultati meritevoli nelle competizioni nazionali.

L'obiettivo dei due Maestri è quello di trasformare, nel tempo, la scuola in un polo interdisciplinare e di formare non solo ballerini ma veri e propri Artisti. L'accademia nasce infatti per formare i bambini che, all’età di 3 anni attraverso il metodo “Giocodanza®”, possono iniziare il loro percorso disciplinare apprendendo i principi fondamentali della danza e scoprendo, a poco a poco, i benefici e i veri valori dello sport. L’accademia Danza Siempre Pa’Lante favorisce soprattutto la sensibilizzazione dei giovani alla pratica dell’attività sportiva, partecipando attivamente con esibizioni e lezioni ad eventi come: “Pro-Muoviti” (MSP-promuovere lo sport sul territorio) svolto l’8-9 ottobre al centro commerciale Porta di Roma, “Sport nei parchi” (Sport e Salute) presso il Parco delle Betulle, nel 2016, con lezioni dimostrative aperte a tutti. “Incontra un campione a scuola", organizzato dal CONI, che ha visto Tiziano Caleffi e Valentina Barcellona testimoni dei benefici psicomotori dello sport e della lotta al doping. Altro aspetto importante è il ballo sociale inteso come attività culturale praticata da un qualsiasi gruppo di persone appartenenti a diverse fasce sociali e di età che, ballando insieme, danno vita ad un patrimonio di sensazioni, emozioni e competenze condivise e trasformano la danza in un momento d’incontro.