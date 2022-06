Immobili di lusso: sempre più sportivi scelgono St. Moritz, affidandosi alla The Great Living Estate

23 giugno 2022 a

L’impennata delle quotazioni degli immobili in Engadina, e le solide connessioni dell’Avv. Felice Massa, hanno permesso alla ormai affermata realtà costituita da Manuel Tenca di imporsi come trait d’union tra le sempre crescenti richieste di oggetti da acquistare da parte di personaggi del mondo dello sport e le opportunità di investimento in immobili di lusso rivolgendosi a Great Living Estate (www.thegreatlivingestate.com). Nonostante il miraggio di facili guadagni legati al mondo, estremamente volatile ed ai più sconosciuto, delle crypto valute, pare proprio che il solido, caro, vecchio mattone, resti sempre il modo migliore per salvaguardare I propri risparmi e, in alcuni casi, per generare marginalità un tempo neanche immaginabili. Il segreto è soltanto quello di individuare il giusto mercato e naturalmente affidarsi ad un partner locale competente e affidabile. Difatti, Mentre il mercato immobiliare tradizionale vive un periodo di crisi generale, la nicchia del cosiddetto luxury real estate ha registrato un’accelerata importantissima, soprattutto in Engadina.

Per intenderci, il prezzo al metro Quadro di un appartamentoristrutturato nel centro di St. Moritz può raggiungere, ad oggi, picchi che vanno dai 35.000 ai 40.000 CHF e l’ascesa, che ha preso il via nel pieno dele restrizioni COVID, non accenna a rallentare. Queste le ragioni del vero e proprio assalto ai pochi (sempre meno) oggetti disponibili da parte di coloro che dispongono del portafoglio adatto. Tra questi, un grande numero di sportivi professionisti, I quali, affidatisi alle giuste professionalità, pare abbiano trovato la formula magica per combinare passione e investimento, soprattutto nella gestione della delicata fase del post carriera. “Ho avuto modo di conoscere la professionalità di The Great Living Estate e di Manuel Tenca nel comparto immobiliare in un vero e proprio paradiso come St. Moritz: la magia del luogo si fonde alla tangibile realtà di incontrare persone di standing altissimo. St. Moritz è, a mio avviso, il luogo perfetto per dare sfogo alle proprie passioni e, allo stesso tempo, per mettere in sicurezza i propri affetti”. Questo il pensiero di Fabio Aru, il Cavaliere dei quattro mori che dopo aver fatto scintille nel mondo del ciclismo di altissimo livello, vede in St. Moritz un luogo ideale per sentirsi ancora al centro del mondo, in completa tranquillità.

“A dire il vero è stata St. Moritz che ha scelto me”, precisa Fabio Aru “giacché dopo essere diventato ambassador di Specialized e Assos, due brand che amo e che mi hanno accompagnato in carriera, ho avuto l’opportunità di accostareil mio nome a quello di uno dei brand più conosciuti al mondo: il brand St. Moritz-Engadina, per il quale stiamo lavorando ad un pacchetto di experiences, da offrire ai turisti,che prenderanno il via proprio a partire dal mese di luglio. Per questo motivo, ho avuto l’occasione di scoprire e conosceremeglio un territorio che in precedenza avevo avuto il piacere di respirare soltanto di passaggio, in allenamento. Posso comprendere come il fascino del luogo e le mille opportunità che è in grado di garantire, spingano a fare scelte di vita che abbiano in St. Moritz un punto cardine”. Fabio Aru ha infatti avuto modo di conoscere, grazie all’avv. Felice Massa, Manuel Tenca della The Great Living Estate, il vero guru del mercato immobiliare in Engadina, il quale ha mostrato al campione delle due ruote le enormi potenzialità che, proprio attraverso il lavoro di The Great Living Estate, il mercato immobiliare di St. Moritz può offrire: acquistare un immobile di prestigio e attraverso opere di ristrutturazione integrale di altissimo valore renderlo un pezzo unico. E il campione Fabio Aru ha avuto modo anche di notare come St. Moritz rappresenti non solo una scelta di vita unica al mondo, ma possa al contempo rivelarsi anche una importante opportunità di investimento. Il luogo meraviglioso, unitamente alle capacità imprenditoriali di The Great Living Estate possono anche metterti di fronte ad un bivio difficile: restare proprietari di un gioiello, oppure portare a casa, in brevissimo tempo, le importanti marginalitàdi profitto generate dall’investimento effettuato. Questo è spesso il dilemma che I clienti di The Great Living Estate si trovano ad affrontare.”

Affidabilità, onestà, conoscenza del territorio e accesso alle migliori opportunità off market sono gli ingredienti che, raccogliendo le testimonianze di coloro che hanno approfittato delle opportunità offerte dal mercato immobiliare in Engadina, paiono aver generato la formula del successo della The Great Living Estate di Manuel Tenca, brand ad oggi unanimemente riconosciuto come leader del mercato. E proprio a Manuel Tenca chiediamo: fino a dove arriveranno I prezzi per l’acquisto di una casa in Engadina? “Gli oggetti a disposizione sono sempre meno e questo farà siche I prezzi saliranno inesorabilmente fino a toccare I valori tipici delle poche mete di vero lusso nel mondo, come ad esempio quelli del principato di Monaco. Questo è il momento di investire, chi avrà la lungimiranza e il portafoglio per farlo, creerà grande valore per sé e per le generazioni a venire.” Se capita l’opportunità giusta, non bisogna lasciarla scappare!”

