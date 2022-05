Learn Italy premia l'eccellenza italiana nel mondo

L'iniziativa in programma il 27 maggio alla Camera dei Deputati

Un evento di livello che guarda il mondo, e che premia l’eccellenza italiana. E’ questo il senso del premio internazionale, arrivato alla quarta edizione, di Learn Italy, Agenzia di Comunicazione, Promozione e Business italiano nel mondo.

L’iniziativa si svolgerà il 27 maggio alla Camera dei Deputati. E il riconoscimento andrà a figure che si sono distinte per merito e capacità nel promuovere l’eccellenza italiana nel mondo attraverso il proprio ruolo e il proprio profilo. Ecco l’elenco dei premiati: Andrea Delogu (Mediaset), Alessandro Masi (Segretario Generale “Dante Alighieri”), Stefano Di Pinto (Direttore Fondo Pensioni FAS), Hella Zanetti Colleoni (Presidente “Confimi” Piemonte), Tony Capuozzo (Giornalista e Scrittore), Rita Dalla Chiesa (Conduttrice e Giornalista), Maurizio Stirpe (Imprenditore e Dirigente Sportivo). A consegnare i riconoscimenti saranno il Presidente di Learn Italy Massimo Veccia, la deputata Fucsia Fitzegerald Nissoli, Paolo Liguori, Dario Silvestri, Monica Coggi e Piero Sansonetti.

Massimo Veccia spiega che la quarta edizione costituisce “una vera e propria edizione dei record, un passo avanti che accompagna anche una nuova dimensione dell’Agenzia che si apre al concetto di Business Care, cura e attenzione alle aziende ma anche alla loro idea di business perché è quello il centro di un rilancio in chiave internazionale del nostro Paese nel mondo”.

Inoltre, ragiona Veccia, “È un’idea che da tempo stavamo lavorando con tutta la mia squadra e che con questa cerimonia prende il via ufficialmente: Learn Italy è e resta un punto di riferimento per la cultura e la formazione nel mondo ma si apre definitivamente ad un lavoro di vero e proprio accompagnamento delle aziende sul piano internazionale”.

Una vera e propria serata in onore dell’eccellenza, dunque, che comprenderà anche un after party che si svolgerà presso Enoarcano, un locale nel centro della Capitale a poca distanza da Montecitorio. Durante la parte serale del Learn Italy International Award ci saranno anche due momenti firmacopie: quello di Tony Capuozzo per il suo libro “1992- 2022 Ritorno all’Inferno” e quello di Dario Silvestri per “Il Potere del Cambiamento”.

