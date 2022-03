Lega Serie A, Tim e Csi ancora insieme per la "Junior Tim Cup - Keep Racism Out"

Riparte il torneo di calcio a 7 con protagoniste le squadre under 14 degli oratori delle 16 città in cui si gioca la Serie A TIM 2021/2022

Lega Serie A, TIM ed il Centro Sportivo Italiano tornano in campo insieme per sostenere la nona edizione della “Junior TIM Cup – Keep Racism Out”, il torneo giovanile di calcio a 7 riservato alle squadre under 14 degli oratori delle 16 città in cui si gioca la Serie A TIM 2021/2022, che continua ad alimentare i sogni dei ragazzi e a portare i valori del calcio oratoriale sotto i riflettori del grande calcio.

Dopo aver coinvolto nelle precedenti edizioni più di 77mila giovani in tutta Italia ed oltre 5mila oratori, con ben 31mila partite disputate, quest’anno la Junior TIM Cup abbraccia la campagna di sensibilizzazione di Lega Serie A “Keep Racism Out”, dedicata alla lotta al razzismo e ad ogni forma di discriminazione.

I ragazzi degli oratori Junior TIM Cup saranno impegnati in attività educative finalizzate alla lotta al razzismo e alla trasmissione di valori quali l’integrazione e l’inclusione. La pratica sportiva e le gare verranno, infatti, affiancate e arricchite in parallelo da incontri formativi, iniziative di sensibilizzazione e momenti di riflessione, grazie anche alle testimonianze dirette di protagonisti del mondo del calcio di alto livello, di educatori ed esperti.

“La battaglia contro il razzismo riguarda ognuno di noi, riguarda i nostri ragazzi, il nostro futuro, e dobbiamo combatterla tutti insieme – ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A -. Il calcio in Italia svolge un ruolo sociale importante e per contrastare questo fenomeno drammatico la Lega Serie A è schierata in prima linea con la propria campagna di sensibilizzazione Keep Racism Out. Siamo convinti che la conoscenza, le buone pratiche e l’educazione dei più giovani siano i pilastri da cui partire, per questo abbiamo ritenuto fondamentale far abbracciare il progetto KRO alla Junior TIM Cup, grazie alla quale riusciremo a coinvolgere in attività formative migliaia di ragazzi in tutta Italia”.

“TIM con la Junior TIM Cup sostiene il progetto KEEP RACISM OUT per essere vicina ai giovani in modo diretto: dalla pratica professionistica a quella della semplice attività di educazione sul tema del razzismo, non esiste linguaggio più efficace per raggiungere questo obiettivo - ha dichiarato Sandra Aitala VP Brand Strategy & Commercial Communication (a.i.) di TIM -. Con questo progetto continua il rapporto consolidato di collaborazione con Lega Serie A e CSI iniziato 9 anni fa, che oggi ci vede coinvolti nel trasmettere i valori dell’integrazione e della lotta a tutte le discriminazioni”.

“Questo torneo è per noi un fiore all’occhiello – afferma il presidente nazionale del CSI, Vittorio Bosio – e voglio esprimere sincera gratitudine a TIM e Lega Serie A per aver creduto tuttora, specie in tempi così difficili, in questo progetto che esalta i nostri giovani. Chiusure e pandemia hanno inciso profondamente, lo sappiamo bene, sui nostri ragazzi, ritrovatisi a lungo soli. Sognavamo la ripresa di un’esperienza socializzante come quella interna a questo torneo, che, condito quest’anno da nuovi contenuti che incoraggiano a temi a noi cari come la fratellanza, l’integrazione e l’accoglienza di tutti, ci inorgoglisce e ci fa ben sperare per il benessere psicofisico futuro delle giovani promesse del calcio e non solo”.

Il torneo partirà a marzo nelle 16 città dove si gioca la Serie A TIM 2021/2022. Le squadre qualificate dalle rispettive fasi oratoriali si affronteranno in fasi regionali o interregionali di qualificazione e le vincitrici si contenderanno il titolo di Campione della IX edizione della “Junior TIM Cup – Keep Racism Out”.

