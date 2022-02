Foibe, incontro in memoria delle vittime al Centro Iniziative Sociali di Montesacro

11 febbraio 2022 a

a

a

Un incontro sulle Foibe, a 48 ore da questo Giorno della Memoria, caduto ieri, che ha segnato, nonostante i richiami alla memoria condivisa, le consuete punte di odio e negazionismo sulla tragedia degli esuli giuliano dalmati.

L’iniziativa si svolgerà domani, 12 febbraio, alle 17.30 a Roma, al Centro Iniziative Sociali di Montesacro, in via Val Trompia 102. Un’iniziativa, introdotta dal direttore del centro Roberto Borgheresi, che servirà per sottolineare i riflessi storico culturali di quel dramma. Interverranno, tra gli altri, Domenico Gramazio, già senatore e oggi Presidente della Fondazione Rivolta Ideale, l’ex sindaco e consigliere regionale Tommaso Luzzi, gli insegnanti Porcaro e Fattorini, il giornalista ed editore Federico Gennaccari. Sarà un evento di approfondimento storico, in contrapposizione alle troppe ostilità ideologiche che ancora oggi impattano sulla ricorrenza del 10 febbraio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.