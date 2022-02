Confermata la prestigiosa certificazione ESMO per le strutture del Gruppo San Raffaele

07 febbraio 2022 a

L’European Society for Medical Oncology (ESMO) ha insignito, per il quinto anno consecutivo, gli hospice del Gruppo San Raffaele del titolo “Centro di Oncologia Integrata e Cure Palliative”, il massimo riconoscimento che la Società Europea Medici Oncologi rilascia a un numero limitato di centri considerati ad altissimo livello di cure erogate al paziente affetto da cancro. Ad ottenere questa prestigiosa certificazione sono stati gli hospice di Rocca di Papa e Montecompatri e Cassino. Il titolo, che sarà valido per il triennio 2022-2024, premia ancora una volta il percorso di crescita intrapreso dal Gruppo San Raffaele, volto alla validazione e certificazione di processi diagnostico/assistenziali che vedano al centro di tutto il paziente e i suoi bisogni reali, nell’ottica di una medicina sempre più patient-oriented.

L’idea vincente è stata quella di creare un vero e proprio network, legando il momento delle cure chemioterapiche e dell’assistenza medica alla fase delle cure palliative - da un punto di vista geografico oltre che operativo - creando una rete di assistenza integrata tra l’Unità Operativa di Oncologia Medica dell’Università Tor Vergata e il San Raffaele. Il riconoscimento internazionale certifica dunque l’impegno profuso nella realizzazione di un programma di assistenza, oggi avallato anche dalla letteratura scientifica, che contempla la presa in carico del paziente e della sua famiglia in tutta l'evoluzione biologica della patologia neoplastica: dalla diagnosi alla stadiazione, dalla tipizzazione della malattia alle terapie specifiche e quindi alle cure palliative.

