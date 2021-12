Il manuale della conquista certa, Turchese Baracchi protagonista all'Auditorium Parco della Musica

Maria Monsè 29 dicembre 2021 a

La magica atmosfera natalizia del "Christmas World" nel cuore della capitale, all’Auditorium parco della musica, è stato il contesto scelto dalla conduttrice radiofonica, opinionista tv e scrittrice Turchese Baracchi per dar vita ad un’insolita e divertente presentazione del libro che ha scritto a quattro mani con la sua sorella di vita, la giornalista Benedetta Spazzoli dal titolo “Il manuale della conquista certa, non esistono uomini inconquistabili”.

Su di un palco accanto al villaggio di Babbo Natale ed affollato di folletti si è svolta un allegro e divertente talk moderato da una splendida Emanuela Tittocchia ,che ha sfidato il gelo del polo nord indossando sandali senza calze. La voce profonda ed intensa dell’attore Lorenzo Flaherty ha letto alcuni passaggi del libro, molto particolari, come la tipologia dell’uomo “Sbussolato” (termine coniato dalla Baracchi) o il capitolo in cui si prende coscienza che il Principe Azzurro, ai noi, è sempre più sbiadito e che forse non esiste. La sognatrice Flavia Vento ha dato voce al capitolo che parla di Alice nel paese delle meraviglie, che rincorre il Bianconiglio in un mondo parallelo che forse neanche esiste, e dal palco a gran voce, per rimanere in tema, ha dichiarato di essere ancora in attesa della telefonata del vero Tom Cruise. L’ex gieffina Roberta Beta ironicamente ha voluto leggere il capitolo “annienta la Virago che c’è in te”.

Questa alternanza di voci di tutti gli amici di Turchese Baracchi e Benedetta Spazzoli hanno dato vita ad una kermesse davvero stimolante che inchiodava i visitatori distratti del Christmas World. Il libro sta avendo un grande successo ed è stato bestseller su Amazon nella sessione “rapporti di coppia”.

Se alla “Conquista Certa” si vuole aspirare, le tecniche giuste bisogna attuare! Ne sanno qualcosa le due autrici del libro “Il Manuale della Conquista Certa -non esistono uomini inconquistabili” di Turchese Baracchi e Benedetta Spazzoli (Mediolanum Editori 14,90 euro) che con ironia e umorismo ma anche spietata verità suddividono gli uomini in più tipologie, tutte esistenti aimè e per ciascuno di loro spiegano cosa una donna deve fare e cosa certamente non fare per farli innamorare e capitolare ai loro piedi. Come un vero vademecum sono descritti tutti i tipi di uomini con i quali si può avere a che fare, dal mammone, all’eterno Peter Pan, al morto di sonno, il tirchio, lo sbussolato, il ricco e potente, il goffo imbranato, il padre di famiglia, insomma ce n’è per tutti i gusti e per ognuno di loro sono descritte caratteristiche e soprattutto punti deboli. Poi, una volta capito con chi si ha che fare sono elencate minuziosamente le varie tecniche di approccio e seduzione che garantiranno la conquista certa, senza lesinare in divertenti racconti e aneddoti realmente accaduti e commenti di compatimento della categoria maschile.

Tutto ciò con grande ironia e divertimento! Anche le ragazze non sono risparmiate ed ecco che si elencano tutti i vari e variopinti panni che le donne possono indossare per accalappiare il maschio concupito.

La piccola fiammiferaia, la segretaria factotum che si rende indispensabile, la super cuoca, la crocerossina, la finta stupida e sempre stupita Alice nel Paese delle Meraviglie.

Si raccontano inoltre i possibili punti d’incontro, reali e virtuali, il tipo di abbigliamento da scegliere in base alla tipologia di uomo che si vuole sedurre, il cibo più opportuno da ordinare al ristorante che non ci faccia passare per delle camioniste, ma neanche per delle scroccone e comunque sempre delicate e sexy.

La conquista certa però la potremo realizzare solo quando avremo la sicurezza di avere a che fare con un uomo eterosessuale convinto! Ebbene sì questa condizione è alla base della conquista certa, la prima scrematura come la definiscono le due autrici che è fondamentale compiere prima di ogni altra cosa. Turchese Baracchi e Benedetta Spazzoli sorelle di vita e amiche complici, con passione, entusiasmo e tanta ironia mettono nero su bianco il frutto delle loro esperienze ma anche quelle di tante altre donne.

Come dice Maurizio Costanzo che ne ha curato la prefazione “Non si può fare a meno di scrivere dell’amore e se a raccontarlo sono le donne, ironia e umorismo la fanno da padrone”.

Due donne che si rivolgono ad altre donne con consigli ed astuzie da attuare, in un manuale che sarebbe vietato agli uomini, perché potrebbero scoprire troppi segreti, ma ai quali forse potrebbe essere utile!

Alla fine del libro sarà divertente leggere la risposta che hanno dato alcuni Vip alla domanda: “Cosa deve fare una donna per conquistare un uomo e cosa deve fare un uomo per conquistare una donna?”

Difficile non lasciarsi sfuggire una risata!

