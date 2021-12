"Christmas Charity Event – Con gli Occhi dei Bambini": l'evento di beneficienza per la Fondazione Bambino Gesù

12 dicembre 2021 a

Da un'idea dell'imprenditrice culturale Claudia Conte, lunedì 13 dicembre si svolgerà l'evento benefico in favore della Fondazione Bambino Gesù “Christmas Charity Event – Con gli Occhi dei Bambini”, con vip e personaggi dello spettacolo, sport, finanza e industria. Tante le personalità presenti alla serata tra cui la Presidente del Bambino Gesù Mariella Enoc e autorevoli medici come il Prof. Franco Locatelli. Numerosi i vip ed i personaggi dello spettacolo, radunati dalla stessa Claudia Conte che presenterà sul palco ospiti come Carlo Verdone, Max Giusti, Barbara Bouchet, Jonis Bashir, Fabio Fulco, Massimiliano Bruno, Eleonora Abbagnato. Per l'occasione Annalisa Minetti canterà il suo inedito Invincibili, mentre Pino Calabrese interpreterà una poesia di Eduardo de Filippo sui bambini di Napoli. Saranno presenti, accompagnati dal produttore Andrea Iervolino, gli attori hollywoodiani William Baldwin e Tom Arnold. Nel corso della serata ci sarà anche un’asta benefica con le magliette dei calciatori della Nazionale Italiana di calcio campione d'Europa in carica con la presenza di leggende come Gianluca Zambrotta e Simone Perrotta. L'evento si svolgerà presso “The Building Hotel” in via Sapri 10 a Roma. "Con gli occhi dei bambini" è un inno alla solidarietà e all’inclusione, un evento charity patrocinato dal Ministero della Cultura e da Rai per il sociale e realizzato con il supporto di importanti istituzioni e aziende italiane (Istituto per il Credito Sportivo, Nexi, BFF, ACEA, Poste Italiane,Anima, Banca del Fucino, Circolo Canottieri Aniene, AXA, Carmignac, Generali – Agenzia C.soTrieste, 20ventuno e SACE).

