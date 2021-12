La sindrome premestruale: tutto quello che c'è da sapere

03 dicembre 2021 a

A partire dal menarca fino alla menopausa, circa l’80% delle donne soffre di sindrome premestruale (premenstrual syndrome – PMS). Ma come si manifesta questa sindrome e cosa fare per alleviarne i sintomi?

Cos’è la sindrome premestruale

La sindrome premestruale è tipica delle donne in età fertile e racchiude un insieme di sintomi di tipo fisico e psicologico che si manifestano sempre nei giorni che precedono le mestruazioni e si risolvono al loro arrivo.

Per circa il 30% delle donne, questi disturbi hanno una ripercussione sull’attività lavorativa e sullo stile di vita, mentre solo nel 5% delle donne in età riproduttiva si può configurare il quadro tipico della sindrome premestruale.

La sindrome premestruale può verificarsi più spesso nelle donne che hanno alti livelli di stress, storia familiare o personale di depressione, pre o post-partum.

I sintomi, che di solito compaiono da 7 a 10 giorni prima dell'inizio del flusso, sono estremamente variabili e difficili da valutare nella loro entità, ma possiamo distinguerli in due macro categorie: sintomi somatici e sintomi emotivi.

I sintomi somatici si manifestano di norma con gonfiore addominale, mal di testa, aumento del peso, gonfiore alle estremità (solitamente le gambe), dolore articolare e muscolare in particolare alla schiena e tensione mammaria.

I sintomi emotivi possono essere riassunti in rabbia, irritabilità, depressione, ansia, isolamento e stato confusionale. In alcune pazienti, queste manifestazioni si aggravano progressivamente, mentre in altre raggiungono punte di notevole intensità intervallate da periodi di benessere. La sindrome premestruale o PMS, può avere ripercussioni a livello sociale e coniugale. Infatti, nei casi più gravi può sfociare in Disturbo disforico premestruale, una forma di SPM le cui manifestazioni sono così gravi da interferire con le attività lavorative e sociali o con la vita di relazione. Possono riscontrarsi uno scarso rendimento nel lavoro fino all’assenteismo e alterazioni del desiderio sessuale.

Le cause della sindrome premestruale

Le cause possono essere molteplici: una diminuzione nell'organismo delle sostanze responsabili dello stato di benessere (come la serotonina); un disequilibrio nel rapporto tra estrogeni e progesterone; un'alterazione nel ricambio idrosalino con conseguente calo di alcuni elementi, come il magnesio, che comporta cefalea, crampi e gonfiore. Viene chiamato in causa anche un deficit vitaminico o un’alterazione della tiroide.

Le ipotesi sulle cause della sindrome premestruale sono tante ma ad oggi non si conoscono con certezza i fattori coinvolti nell'origine dei vari disturbi ad essa collegati.

È importante comunque tener presente che fino ad oggi non è stato possibile dimostrare differenze nei livelli circolanti dei vari ormoni durante il ciclo mestruale, tra le donne con sindrome premestruale e quelle senza; lo stesso dicasi per le sostanze coinvolte nella regolazione del metabolismo idroelettrico come l'aldosterone. Non sono state registrate differenze nemmeno rispetto all'aumento di peso.

Alcune recenti teorie si basano sul fatto che gli ormoni sessuali prodotti dalle ovaie modulino la risposta allo stress; si è pensato quindi che nell'insorgenza della sindrome premestruale, nella fase luteinica, si verifica nell’organismo femminile una riduzione delle concentrazioni degli oppioidi endogeni, cioè quegli ormoni del "benessere"(le endorfine per esempio, o la serotonina). Potrebbe essere ad esempio proprio questa la causa che si nasconde dietro questo aumento dello stress psicologico.

I rimedi

Per cercare di alleviare o prevenire tutto questo, è consigliabile durante i giorni antecedenti all’arrivo del ciclo ed in genere sempre, prestare attenzione all'alimentazione. Meglio favorire l’apporto di frutta e verdura cercando di seguire il più possibile una dieta sana ed equilibrata, diminuire il consumo di sale, evitare o diminuire l’assunzione di alcol e caffè, cercare di consumare pochi dolci. È inoltre importante bere molta acqua, almeno due litri al giorno, sostituendo/integrando nella stagione fredda con tisane drenanti e rilassanti.

Possono essere di aiuto gli integratori minerali a base di magnesio e calcio e l’assunzione di vitamine (E, B6). In commercio potete trovare integratori appositi per la sindrome premestruale, che spesso oltre a questi minerali di base contengono anche l’agnocasto ed il ginkgo biloba.

Il magnesio è uno degli oligoelementi più abbondanti nel corpo umano ed è implicato in diverse importanti funzioni, assumerlo vi aiuterà a rilassarvi e a combattere la stanchezza e lo stress.

All'agnocasto invece viene attribuita la capacità di influenzare i livelli di diversi ormoni che controllano il ciclo riproduttivo femminile. Per questo si ritiene possa essere utile in caso di sindrome premestruale. Il Ginkgo biloba, chiamato anche albero del capelvenere, combatte i radicali liberi, contribuisce a migliorare la circolazione arteriosa e venosa e l’ossigenazione dei tessuti aiutando anche l’acuità mentale, la memoria e la concentrazione, ma è rinomato soprattutto per essere un rimedio contro la fame nervosa, tipica della sindrome premestruale.

Può inoltre essere molto utile dedicarsi a un moderato esercizio fisico (camminare, nuotare, correre) o ad attività quali yoga, pilates, shiatsu. Nello yoga in particolare esistono alcune “asana” (posizioni), specifiche per alleviare lo stress psico fisico della sindrome premestruale ed i dolori mestruali in seguito. Online, e specificamente su alfemminile trovate tanti altri consigli utili per affrontare i dolori legati al ciclo mestruale.

Se i sintomi non si attenuano nonostante queste attenzioni, può essere utile richiedere il consulto di uno specialista che in alcuni casi potrebbe anche consigliare l’assunzione della pillola anticoncezionale. Inibendo l'ovulazione, la pillola anticoncezionale permette un bilanciamento ottimale tra estrogeni e progesterone e di fatto limita l'insorgenza dei sintomi caratteristici di questa sindrome.



