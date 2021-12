La baby scimmia e il gesto per salvare il gattino

01 dicembre 2021

La mamma è sempre la mamma. Anche se non biologica. Su TikTok il meraviglioso mondo animale stupisce ancora una volta. In un video dell’account @daily.animal una scimmietta sembra fronteggiare e difendere un cucciolo di gatto. Il micino miagola e gironzola sotto lo sguardo perplesso di un gatto adulto. Ma è sfida all’OK Corral: la baby scimmia fronteggia il gatto, lo aspetta e quando sembra voler dare una zampata, fa un balzo improvviso sul gattino e lo protegge. Come una chioccia.