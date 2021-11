Roselyne Mirialachi festeggia un compleanno da notte degli Oscar

Maria Monsè 16 novembre 2021 a

Dopo due anni di attesa dovuta alla pandemia , La Roma bene, si è ritrovata qualche sera fa ad uno straordinario evento organizzato da Roselyne Mirialachi per festeggiare il suo compleanno.

Una coreografia meravigliosa da vera notte degli Oscar!!

Gli ospiti lungo il Red Carpet sono stati accolti da due giganteschi Oscar in una location da favola Villa Dafne a Majestic dove all'interno erano apparecchiati i tavoli riportando ognuno il nome di un attore vincitore dell'Oscar. Il Menu personalizzato con nomi dei film più importanti, Il programma della serata stampato a pellicola per ogni invitato, tutto curato in modo impeccabile ed elegante dalla festeggiata.

Erano presenti esponenti dello spettacolo, come Rossella Izzo, Nadia Bengala , Demetra Hampton, maria Elena Fabi, Antonella Salvucci, Gli attori Luciana Frazzetto Gabriele Marconi, Jano de Gennaro, il presentatore Carlo Senes, il presentatore-attore Patrizio Paciullo, il marchese Giuseppe Ferrajoli, il principe Guglielmo Giovannelli Marconi con la Sua consorte Vittoria.

Roselyne indossava un abito da vera notte degli Oscar, Realizzato appositamente per lei da celli spose dal 1935, L'atelier che veste Roselyne da oltre 35 anni!

Spettacoli davvero originali hanno allietato la serata a cominciare dalla danza del ventre a cura di Cristina Lechea, al gioco con il serpente e con i fuochi a cura di Carlo Principe, alla canzone e poesia dedicata a Roselyne da parte di jano De Gennaro, una canzone jazz da parte della grande Cinzia Tedesco, una canzone dedicata da Rita sensoli, accompagnata dal dj Andrea Salvatori , alle splendide ed imbattibili imitazioni da parte di Gabriele Marconi.

Uno squisito menu al quale ha fatto seguito una torta da vera notte degli Oscar davvero suggestiva e meravigliosa con l'oscar trionfante!Prima di salutare gli ospiti che sono stati coccolati fino all'ultimo con delle bombette calde squisite, Roselyne ha donato ad ogni Signora presente una meravigliosa statuetta Oscar ed agli uomini una tavoletta di cioccolata chiaramente con l'oscar trionfante!

Che notte., Che divertimento, Che originalità ed ora si pensa già all'evento del 2022...cosa riserverà la vulcanica e spumeggiante Roselyne?

