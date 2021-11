12 novembre 2021 a

a

a

Oggi il nostro giornale è in edicola in forma ridotta. Abbiamo riscontrato un danno al sistema informatico, ma la redazione non si è voluta arrendere, per non lasciare i lettori de Il Tempo senza il loro quotidiano. Forniamo un'informazione essenziale, ma non volevamo privarvene. Lo meritate per l'affetto di ogni giorno.

