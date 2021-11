Premio International Excellence Awards: musica, arte e moda a Villa Taurinus a Pozzuoli

Maria Monsè 03 novembre 2021 a

Napoli si è vestita a festa, come prima della pandemia, e le luci si sono riaccese su una città piena di colore e musica, ma anche imprenditoria e solidarietà per la 5° edizione del Premio International Excellence Awards, creato dall’imprenditore Gianfranco Unione con la direzione artistica di Luciano Carino, famoso image consulting Rai, che hanno firmato una edizione celebrata nella meravigliosa cornice di Villa Taurinus a Pozzuoli in una notte magica che si è snodata in un programma di musica, arte e moda alla presenza di ospiti prestigiosi.

Il Premio, malgrado lo stop della pandemia, e’ diventato in breve tempo un esclusivo appuntamento per premiare “le eccellenze” di professionisti, imprenditori, artisti e anche affermati creativi proprio per farli conoscere al grande pubblico in un momento dove solo creando valide sinergie si può sperare, facendo rete, di superare e vincere questa crisi pandemica.

Durante la serata del Galà, immortalato dal fotografo Carlo Di Santo e presentato da Gaetano Gaudiero, si sono alternati alle premiazioni momenti di spettacolo e musica, il defilé di pelle e pellicceria Eco di Hanna Moore Milano con la presenza delle modelle della Yang fashion agency di Nancy D’Anna, con il trucco e parrucco di Miriam Carino e Rosaria Ottaiano per HM.

Durante la serata sono state donate le Tshirt personalizzate, create da G.U. International Management e da una cordata di imprenditori, al personale della UTC dell’ospedale Santa Maria della Grazie di Pozzuoli che sono state ritirate durante l’evento dal Dr. Loffredo cardiologo del reparto di terapia intensiva

Il premio è stato realizzato dall’artista prof. Vincenzo Rujo e, dal prototipo dell’opera realizzata, sono state ricavate 35 preziose litografie firmate dall’artista.

I Premi International Excellence Awards 2021:

Premio alla carriera a “FIORETTA MARI”

Premio alla Carriera a “NARCY CALAMATTA “ Attore e produttore Maltese

MODA: NINO LETTIERI Stilista

ARTE : IRENE MONTINI Artista Fotografa

TV: GENNARO SILVESTRO Attore

ANTONELLA VASSALLO TV Malta PBS Broadcasting

CINEMA: FRANCESCO ALBANESE

Mr JOHANN GRECH AS MALTA FILM COMMISION

LETTERATURA: MAURIZIO DE GIOVANNI Scrittore, Sceneggiatore

MEDICINA: PALO ASCIERTO Oncologo Italiano

DESIGN: ANTONELLA VENEZIA Architetto

BEAUTY: ADRIANO CARBONI Tucco cinematografico

MUSICA: NINO BUONOCORE

SOCIALE: SERGIO COLELLA – DOMENICO MIGUEL PROCOPIO

ENOGASTRONOMIA: CHEF DANIELE UNIONE ( J’ADORE )

PEPPE DI NAPOLI

Dr. GIUSEPPE SORRENTINO

CIRO POPPELLA Maestro Pasticcere

CULTURA: Onorevole JEAN LEONARD TOUADI

IMPRENDITORIA: EDUARDO ANGELONI – CIRO GUARINO – VALERIO IOVINELLA

MARIO COZZOLINO – LUIGI PETROSINO

ANTONIO MALAFRONTE – EMANUELE MAMMOLA

ANGELO MANZILLO – ILENIA VOTINI – EUGENIO MAIST

L’evento si è concluso con una cena gourmet offerta da Villa Taurinus degustando vini di Sorrentino Vini del Vesuvio e prodotti tipici d’Eccellenza di prestigiose aziende del Territorio che hanno aderito alla manifestazione.

