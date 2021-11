GS Loft e Hybrid Method, un approccio migliore al benessere targato Giacomo Spazzini

Maria Monsè 02 novembre 2021 a

a

a

I GS Loft costituiscono una catena di club esclusivi fondati da Giacomo Spazzini, il quale ha apportato numerosi cambiamenti all’avanguardia nel mondo del wellness e del fitness. Secondo la sua visione, infatti, tale realtà difettava di un modello di business basato su consulenze altamente specializzate all'interno di strutture fisiche, e non on line, dove vi fosse la possibilità di confrontarsi con ed essere seguiti da professionisti.

"Chi viene nei nostri club – afferma Spazzini - non lo fa solamente perché vuole ottenere grandi risultati in termini di miglioramento su corpo e mente, ma anche per vivere un'esperienza unica nel suo genere. Uscire dalla classica idea di personal trainer e nutrizionista". E difatti, grazie alla sua elevata conoscenza della materia e un dovizioso impegno, Giacomo ha cercato di creare e offrire un servizio senza eguali ai suoi clienti. "Crediamo fortemente nella trasformazione del corpo – ha spiegato - perché è una macchina perfetta e se nutrito ed allenato bene è in grado di rivoluzionarsi, ricostruirsi e migliorarsi, arginando gli ostacoli della mente e trasformando i sogni in risultati concreti. Il vero cambiamento nasce da ciò che vediamo in noi stessi e in quello che potremmo diventare". È questa la filosofia che si nasconde dietro alla nuova impostazione offerta dai centri GS.

Parallelamente alle consulenze specializzate, poi, nel corso delle quali il team di specialisti cerca di individuare e conoscere al meglio i clienti, coloro che vogliono vedere dei risultati effettivi e il cui raggiungimento si conformi alla loro fisiologia e alle condizioni di salute, ci sono dei servizi complementari che costituiscono il cosiddetto “Hybrid Method”. Quest’ultimi sono fondamentali per il conseguimento degli obiettivi prefissati e consistono in test di medicina di precisione, i supplementi alimentari, posturale, cardiologia, e così via. Tale metodo, ideato da Spazzini, propone un approccio innovativo all’allenamento e alla nutrizione che, se applicato in maniera personalizzata su ogni individuo, ad ottenere i migliori risultati in termini di salute, estetica fisica e performance nello sport, così come nella vita di tutti i giorni. Si compone di quattro fasi:

- Ricomposizione corporea

- Stimolo metabolico

- Costruzione delle proporzioni

- Definizione

Ed è solo completandole che effettivamente si otterranno risultati visibili. La durata di ogni fase, ovviamente, dipende dalle caratteristiche specifiche di ognuno: stato di salute, stato di allenamento, peso di partenza, eventuali problematiche fisiche, intolleranze, e così via. Ogni persona ha caratteristiche ed esigenze molto diverse, pertanto non si tratta di uno schema fisso, ma di un percorso preparato ad hoc e su misura.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.