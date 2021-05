The Meat Market sbarca anche in Prati: terzo ristorante dopo Testaccio e Nomentano

03 maggio 2021 a

a

a

Non si arresta il successo del The Meat Market a Roma, il format di successo focalizzato sulla carne di qualità infatti dopo aver conquistato Testaccio e il Nomentano, lancia un nuovo ristorante nel quartiere Prati e si prepara a sbarcare in via della Giuliana, in una zona della città caratterizzata da un grande fermento gastronomico e sovente foriera di novità. Carne di altissima qualità e grande attenzione verso le materie prime, e soprattutto ai locali: questi i punti di forza di un format già consolidato, divenuto in breve tempo un riferimento, una sorta di quartier generale, per tutti i carnivori di Roma. Il The Meat Market nasce dall’idea di due imprenditori di origine pugliese, Anita Nuzzi e Vito Fiusco, con l’intento di introdurre, nel ventaglio di proposte enogastronomiche della Città Eterna, le atmosfere delle tipiche steakhouse statunitensi, per offrire la migliore carne in un ambiente con un servizio da ristorante.



Ad occuparsi del terzo locale sarà esclusivamente l’imprenditrice Anita Nuzzi, seppur giovane ha già avuto alle spalle diverse esperienze nel campo della ristorazione romana. “Con l’apertura di questo terzo ristorante in Prati, cercherò di portare la mia idea di ristorazione – afferma Anita -, ovviamente, senza mai dimenticare l’obiettivo principale del The Meat Market, ovvero quello di offrire la carne migliore in un ambiente con un servizio da ristorante. Sappiamo che è un momento molto difficile per l’intero mondo della ristorazione – continua – ma crediamo talmente tanto in questo progetto che vogliamo dare un segnale di speranza, anche e soprattutto in questo periodo di emergenza”.



Sabato 8 maggio ci sarà l’opening del terzo The Meat Market, con la partecipazione di personaggi illustri del mondo dello spettacolo e del panorama enogastronomico romano. Nello spazio esterno con 30 posti Anita Nuzzi accoglierà gli ospiti insieme ad Alfonso Stani e Con l’occasione Maria Monse’ presenterà oltre al suo brano Musicale , con Angelo Peluso ,fortemente creato in segno di rinascita e quindi intitolato “ IO VIVO “ ( prodotto by Nick Peloso , eventi in musica in uscita mondiale a partire dall’ 8 maggio ) ma anche la sua nuovissima linea di gioielli che portera’ il suo nome. La poliedrica Monse’ non si smentisce mai , e approfittando della splendida occasione alla quale parteciperanno molti colleghi , e amici ,spegnerà le candeline su una spettacolare mega torta artistica , che sta preparando apposta per lei , la nota cake designar Katia Malizia , famosa e apprezzata tra le eccellenze in tutto il mondo della pasticceria per i suoi capolavori nel settore del cake designer e non solo .

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.