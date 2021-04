Istituto Luce Cinecittà: Chiara Sbarigia nominata presidente

22 aprile 2021 a

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Luce Cinecittà ha nominato Chiara Sbarigia come Presidente. Ad annunciarlo è stato il ministro della Cultura Dario Franceschini che le ha augurato buon lavoro. Chiara Sbarigia, laurea in Lettere ed esperta conoscitrice del settore della produzione audiovisiva italiana e internazionale, ha iniziato il suo percorso nel 1994 e nel 2003 viene nominata Direttore Generale dell'APA, la maggiore associazione di produttori dell'audiovisivi, raggiungendo grandi obiettivi. Una manager che con competenza e garbo ha saputo dirigere operativamente il Roma Fiction Fest. Nel 2015 è stata nominata Direttore operativo del MIA - Mercato Internazionale dell’Audiovisivo e nel 2020 Presidente di Apa Service e Tesoriere del Coordinamento europeo dei produttori indipendenti (CEPI). Ha inoltre ricoperto il ruolo di giurata nelle ultime edizioni del Festival delle serie-tv di Montecarlo.

Tutti obiettivi questi che l’hanno fatta apprezzare ai vari interlocutori del mondo istituzionale e del mercato. Come presidente di Cinecittà-Luce, Sbarigia sarà impegnata in un ambizioso progetto di rilancio e posizionamento dell'Ente a livello internazionale che vede coinvolti i territori, i lavoratori e le imprese di settore. «Esprimo grande soddisfazione per la nomina a presidente di Chiara Sbarigia» - ha commentato la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni - «La direttrice di APA ha già dimostrato doti e competenze ricevendo apprezzamenti anche all'estero, che sono sicura risulteranno utili per il rilancio e trasformazione dell'Istituto Luce Cinecitta' in una Hollywood europea. L'auspicio è che in questo clima di rilancio, Cinecittà diventi anche un centro di attrazione e di investimenti esteri per il settore cinematografico e delle telecomunicazioni».

