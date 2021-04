Fitness, Buddyfit sbarca in Spagna. Zlatan Ibrahimovic è il brand ambassador

22 aprile 2021 a

a

a

Buddyfit dal 19 aprile sbarcherà anche in Spagna. Dopo i risultati ottenuti in Italia diventando l'app numero uno per l'home fitness, la startup italiana è pronta per il mercato iberico. Avrà sede a Barcellona il live studio dal quale ogni giorno saranno trasmesse in diretta le classi di allenamento targate Buddyfit. Dal 19 aprile infatti, gli utenti avranno a disposizione più di 20 trainer certificati e oltre 100 classi in diretta a settimana tra cardio, pilates, yoga, dance, combat e barre.

A mettersi in gioco e a sfidare il pubblico spagnolo in una masterclass esclusiva ci sarà anche Zlatan Ibrahimovic che nelle prossime settimana annuncerà il giorno e l'ora in cui sarà lui il protagonista indiscusso. "Sarà una nuova avventura, in Spagna è presente una vera e propria fiebre del fitness e con Buddyfit vogliamo rivoluzionare il mercato dell'home fitness, proprio come abbiamo fatto negli ultimi mesi in Italia ottenendo ottimi risultati. Vogliamo migliorare la vita delle persone aiutandole a stare in movimento, a diventare costanti, concentrati e determinati per raggiungere i propri obiettivi, proprio come me. E' una bella sfida e rifiutarla non è da Zlatan, ci alleneremo insieme per vincere e per fare di Buddyfit un successo a livello internazionale".

Con un'interfaccia accattivante ed intuitiva, oggi tramite Buddyfit è possibile allenarsi in diretta con i più importanti trainer europei senza i vincoli di tempo e luogo. Anche chi abita in un piccolo paese può così accedere ai migliori professionisti, allenandosi a distanza comodamente da casa seguendo le classi in diretta di Buddyfit. "Abbiamo consolidato la nostra posizione nel mercato italiano dove siamo cresciuti tantissimo in pochi mesi, raggiungendo un riscontro di utenza che non ci saremmo mai aspettati, soprattutto in termini di approvazione verso il servizio, e divenendo leader di un mercato in forte crescita. Abbiamo dunque deciso di accelerare il processo di internazionalizzazione partendo dal mercato spagnolo perchè particolarmente interessante, trattandosi di un Paese molto vicino come numeri e cultura a quello italiano e che, al tempo stesso, ci apre le porte anche verso il mercato del Sudamerica grazie alla lingua comune" afferma Giovanni Ciferri, il CEO di Buddyfit. "Lavoriamo ogni giorno per costruire un miglior servizio e per motivare le persone ad allenarsi con costanza al fine di raggiungere un benessere fisico e mentale, per raggiungere quindi la nostra mission che - conclude Ciferri - consiste nell'aiutare milioni di persone a star bene con se stesse".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.