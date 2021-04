Cure odontoiatriche, per un sorriso sempre al top

21 aprile 2021 a

ClinicalTop è un'azienda italiana leader nella gestione di centri odontoiatrici sia diretti che in franchising. Il fondatore Nicholas Guidi: “La nostra mission è di offrire ai pazienti il miglior rapporto qualità-prezzo presente sul mercato europeo”.

Grazie a una posizione ormai consolidata, infatti, possiamo permetterci di selezionare i fornitori che ci offrono i materiali migliori ai prezzi più competitivi”. Dall’applicazione di tecnologie e tecniche avanzate, all’utilizzo di materiali certificati e garantiti: questo fa di ClinicalTop un vero e proprio punto di riferimento per migliaia di pazienti: “ ClinicalTop è un’azienda in continua crescita – prosegue Guidi – che, ai già operativi centri specialistici di Roma e Napoli, aggiungerà presto l’apertura di nuove sedi, nell’ottica di un progetto di espansione dovuto alla crescente fiducia che la clientela ci attribuisce”.

Oltre a tutti gli interventi odontoiatrici tradizionali, ClinicalTop è specializzata in implantologia a carico immediato. Il carico immediato è la tecnica d’implantologia che ClinicalTop effettua per far riavere denti fissi ai pazienti. La terminologia "carico immediato" significa che i denti sono immediatamente posizionati sugli impianti dentali in modo fisso (non si tratta quindi di una protesi mobile). Oltre alla comprovata competenza di tutti i professionisti che operano in ClinicalTop , l’elemento che più caratterizza questa realtà odontoiatrica è l’applicazione costante di procedure aggiornate e tecnologie all’avanguardia, che rendono ClinicalTop una meta selezionata da migliaia di pazienti che ogni anno raggiungono i centri di Roma e Napoli da un po’ da tutta Italia: “Il nostro obiettivo – conclude Nicholas Guidi – è quello di offrire un servizio veloce, personalizzato e con risultati garantiti”.

Ma ClinicalTop , come già accennato, è un'azienda di cliniche odontoiatriche sia dirette che in franchising. L'esperienza maturata nel corso degli anni, consente a ClinicalTop di assistere nel migliore dei modi i partner in tutte le fasi di lancio di una clinica: assistenza diretta, ricerca del personale, ricerca location, organizzazione della clinica, supporto all'apertura, marketing e formazione del personale, sono solo alcuni dei servizi che ClinicalTop mette a disposizione. E poi spazio alle formule Entry e Full. Un centro ClinicalTop formula Entry è un ambulatorio odontoiatrico già esistente. Il team di ClinicalTop si occuperà di tutto quanto sia necessario per sviluppare l’attività e aumentare il business. La formula Full rappresenta, invece, uno studio nuovo e moderno con tecnologia d’avanguardia. ClinicalTop si occuperà di aprire il centro dentistico , ma anche della progettazione, dell’intera realizzazione e della presentazione di tutte le pratiche burocratiche.

