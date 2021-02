IREDEEM, LA MEDICINA A PORTATA DI MANO

02 febbraio 2021 a

a

a

“ Iredeem è un’azienda che si occupa principalmente della distribuzione di apparecchiature medicali, in particolare modo di defibrillatori e sonde ecografie portatili. Tradizionalmente distribuisce sul territorio nazionale defibrillatori, ma da qualche anno ha ampliato il suo core business occupandosi anche della vendita di sonde ecografiche piuttosto innovative”. Così esordisce Antonino Bonanno, Development Manager di Iredeem , che ci ha parlato dell’azienda e dei suoi prodotti.

“Per quanto riguarda le ecografie in campo medico/emergenziale si era abituati all’utilizzo di un apparecchio carrellato, abbastanza scomodo e ingombrante, ma grazie all’innovazione tecnologica dei giorni nostri è disponibile un nuovo prodotto. Si tratta di un apparecchio di ultima generazione che ha nella sonda praticamente tutto l’ecografo. Semplicissimo da usare, può essere collegato ad un tablet o addirittura a uno smartphone per essere pronto all’uso,- continua Bonanno - permettendo di ottenere gli stessi risultati di un ecografo di fascia media. Questa sonda pesa appena 300 grammi, è utilizzabile ovunque, una vera rivoluzione”.



Risulta dunque ovvia la praticità di questi apparecchi di nuova generazione in un periodo delicato come quello che stiamo vivendo, con la pandemia Covid-19 tali tecnologie assumono un’importanza fondamentale.

Permettono infatti agli operatori sanitari di lavorare in sicurezza sul territorio e soprattutto a domicilio, in un momento in cui risulta fondamentale cercare di non appesantire le strutture ospedaliere.

“Mentre una volta era il paziente a presentarsi in ambulatorio - aggiunge il Development Manager -, con queste nuove tecnologie può avvenire l’esatto contrario, con il paziente comodamente a casa e l’ecografia che lo raggiunge. Un dispositivo del genere poi, senza cavi di collegamento, è molto più funzionale per svariati motivi. È in primis più comodo per quanto riguarda gli spostamenti e garantisce una maggiore sterilità dell’ambiente perché permette anche di avere meno contatti diretti con il paziente, fattore fondamentale oggi giorno”.

Dispositivi del genere possono aiutare concretamente quella che viene definita medicina territoriale, ovvero il lavoro che medici e personale sanitario possono svolgere a domicilio o in ambulatori territoriali, senza ingolfare le grandi strutture.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.