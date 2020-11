IMMOBILAPP, vendere o comprare casa con un click

L'innovativa applicazione permetterà di usufruire dell'intermediazione di professio-nisti senza scocciature o costi extra

ImmobilApp è un progetto davvero innovativo che renderà più lineare, veloce e soprattutto economico il processo di vendita e affitto degli immobili online, ideato da Marco Sci-pinotti.

Scipinotti negli ultimi 21 anni ha lavorato principalmente nel settore turistico delle case vacanze, mentre sua madre da oltre mezzo secolo esercita la professione di agente immo-biliare.Grazie all’esperienza acquisita nel settore, hanno notato come si potessero applicare delle migliorie al processo di vendita o di affitto degli immobili. È così che è partito, nel settembre del 2020, il progetto Immobilapp, un applicazione che si pone l’obbiettivo di cambiare in meglio il mercato dell’immobile. Immobilapp è il frutto del lavoro, oltre che del signor Scipinotti, di un nutrito staff di professionisti, esperti del settore.

“Ad oggi esistono sostanzialmente due problemi: in primis quello delle agenzie immobiliari che si trovano ad avere un ventaglio di offerte sempre più ristretto; sempre meno privati si affidano a loro per vendere un immobile e a volte per incentivarli le agenzie si trovano a rinunciare anche alla loro commissione. In secondo luogo c’è il problema dei privati stessi che spesso pensano di poter utilizzare da autodidatti i classici portali, effettuare l’operazione senza l’aiuto di nessun intermediario e risparmiare sui costi di provvigione delle agenzie immobiliari. Questo spesso però porta esattamente al risultato op-posto: i privati vengono tartassati da chiamate di agenzie immobiliari e si trovano co-stretti a togliere l’annuncio. Immobilapp si prefissa l’obiettivo di mettere in contatto le agenzie con i privati: questi inseriscono l’annuncio tramite la nostra app in maniera semplice e intuitiva, determinando (cosa molto importante) la disponibilità di date e orari per poter vedere l’immobile, che compare alle agenzie senza però fornire dati o contatti del privato, così da evitare chiamate indesiderate. Potranno però avere un nutrito data-base di appartamenti e prendere appuntamento direttamente dalla app per visionarli” ha raccontato il signor Scipinotti, spiegando l’innovazione che porterà questa app nel mercato immobiliare.

Le stesse agenzie possono dare ai propri clienti i dati di accesso di Immobilapp , che ricordiamo è dotata di accesso riservato attraverso un codice, per cercare in autonomia gli appartamenti di loro interesse e prendere appuntamento per vederli dal vivo. Ci sono quindi due modi di distribuzione, o è l’agenzia ad utilizzare direttamente l’app, oppure cede i dati di accesso direttamente al cliente interessato. Questo sistema innovativo porta a chi vuole vendere un immobile diversi vantaggi: l’aumento delle possibilità di vendita, in quanto più agenzie immobiliari possono trattare l’appartamento, oltre al fatto che vengono eliminate tutte le stressanti telefonate da parte di queste ultime, visto che non ap-paiono dati o numeri sull’app e ultimo, ma non per importanza, non deve essere pagata alcuna provvigione agli intermediari. In poche parole si viene seguiti da professionisti del settore eliminando scocciature e senza costi extra.

Inoltre Immobilapp mette a disposizione del proprietario che vuole vendere un apparta-mento alcuni servizi come il rilascio della certificazione energetica, oppure la possibilità di avere consulenza legale o amministrativa. Il proprietario di immobili può ovviamente caricare annunci di vendita o affitto di qualsiasi tipologia di immobile, e non soltanto appartamento/casa e lo può fare comodamente anche da App.



