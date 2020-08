Al via il progetto delle suore digitali

In tempo di Covid anche gli ordini religiosi guardano allo smart working

Le nuove tecnologie contro la pandemia: e in tempo di distanziamenti obbligati anche preti e suore scoprono lo smart working. Tutto nasce dall’iniziativa di Padre Francesco Ciccimarra, presidente dell’Associazione Gestori Istituti Dipendenti Autorità Ecclesiastica (AGIDAE).

Padre Ciccimarra ha deciso di seguire l’insegnamento secondo cui i grandi problemi offrono sempre anche grandi opportunità. Insomma; aiutati che dio ti aiuta ed è stato ritenuto indispensabile lavorare per un equo riposizionamento della scuola paritaria nell’ambito del sistema nazionale dell’istruzione e rilanciare un processo culturale interno con politiche di innovazione del servizio educativo, e modelli di gestione virtuosi.

Ed ecco pronti a tempo di record 7 corsi di formazione offerti dalla Fondazione AGIDAELABOR nel settore dell’Innovazione e digitalizzazione sono: I Gestori della Scuola Paritaria Cattolica; Economi: aspetti giuridici, contabili e gestionali; Lavoro agile e “Smart Learning”: la gestione della didattica a distanza; Aggiornamento per coordinatori didattici; Principi e tecniche della qualità nel settore scolastico; Principi e tecniche della qualità nel settore socio-sanitario; Auditor del sistema di gestione per la Qualità in ottica TQM.

La strada da seguire è chiara: si deve adottare pienamente il senso del contenuto delle parole del Santo Padre Papa Francesco che parlando al mondo del lavoro e dell’industria nell’Università degli studi di Campobasso il 5 luglio 2014 ha detto: “Il nostro Dio è il Dio delle sorprese. È vero, ogni giorno ce ne fa una. Dio rompe gli schemi. E se noi non abbiamo il coraggio di rompere gli schemi, mai andremo avanti perché il nostro Dio ci spinge a questo: a essere creativi sul futuro”.