Usa, 250 anni di sogno americano: il discorso di Trump al National Mall

Tommaso Manni 05 luglio 2026 a

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Save America Act, guerra all'Iran e posti di lavoro: il "sogno americano" di Donald Trump nel suo discorso al National Mall per i 250 anni dell'indipendenza americana, ritardato dal maltempo, durante il quale il presidente degli Stati Uniti ha snocciolato tutti i suoi temi classici: dalla celebrazione dell'imprenditorialità americana, alla condanna dei comunisti, all'esaltazione dei suoi successi durante il mandato. "Il sogno americano è tornato", dice alla folla esultante, sostenendo che le forze armate e di polizia siano inondate di nuove reclute, il che significa che ora è "difficile" trovare lavoro in questo settore. Il discorso del tycoon ha toccato anche i punti principali del suo programma legislativo: le riforme elettorali del Save America Act e l'ordine esecutivo che tenta di abolire la cittadinanza per diritto di nascita, nonché gli sforzi per proteggere il Secondo Emendamento, ovvero il diritto di portare armi.

Trump ha dichiarato che l'approvazione di una legge, il cosiddetto Save the America Act, che imponga l'obbligo di documento d'identità per votare è necessaria per mantenere grande l'America. "Tutti gli elettori dovranno fornire un piccolo documento chiamato prova di cittadinanza, e non ci saranno più schede elettorali per corrispondenza, tranne che per malattia, disabilità, dispiegamento militare o viaggi, e non ci saranno più brogli elettorali", ha detto tra gli applausi della folla.

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"È molto semplice". "Il comunismo è un sistema perdente, e lo sarà sempre - ha detto ancora Trump - Il sistema comunista è l'opposto del sistema americano, e non ha mai funzionato. Ci piace fermare una minaccia del genere immediatamente, prima ancora che inizi, è come un cancro, bisogna estirparla, bisogna estirparla in fretta". Ha inoltre fatto riferimento ai suoi interventi all'estero: il Venezuela - con il sequestro dell'ex presidente Nicolás Maduro da parte delle forze statunitensi - e gli attacchi alla marina iraniana.

"Non abbiamo mai vissuto il sogno americano come lo stiamo vivendo ora", ha detto il presidente. "L'America è una nazione di vincenti; oggi l'America sta vincendo di nuovo ed è tornata più forte che mai. L'America è tornata", ha detto Trump. Sebbene il suo intervento di 40 minuti abbia incluso l'esposizione sul palco di storiche bandiere statunitensi e la partecipazione di veterani eroi e degli astronauti della missione Artemis II, il tono del tycoon inquilino della Casa Bianca è risultato più di parte rispetto ai discorsi pronunciati dai suoi predecessori in occasione delle ricorrenze legate alla Dichiarazione d'Indipendenza. Le sue parole celebrative per il 250° anniversario hanno spaziato dai tradizionali elogi ai Padri Fondatori all'enfasi sui propri risultati.

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Nel suo discorso ha ribadito il diritto a possedere le armi, citando il Secondo emendamento. La frase è stata accolta dall'ovazione della platea di sostenitori. Dopo il discorso la folla è scoppiata in un applauso quando i fuochi d'artificio hanno illuminato il cielo del National Mall. Tutti avevano i cellulari in mano, intenti a immortalare il momento. 'Salute to America', l'evento per la Festa dell'Indipendenza che ha celebrato il 250° anniversario della nazione al National Mall di Washington, si è concluso con un grande spettacolo pirotecnico. Trump e la First Lady Melania hanno assistito all'evento da una struttura temporanea situata nelle vicinanze del palco. Mentre lo spettacolo pirotecnico continuava, a Washington ha ricominciato a piovere.