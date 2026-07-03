Nato, avviso Usa alla Polonia: “La Russia prepara provocazioni militari per testare l'Alleanza”

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Alberto Russo 03 luglio 2026 a

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Gli Stati Uniti hanno avvertito la Polonia che la Russia potrebbe preparare nei prossimi mesi una "provocazione" militare con l'obiettivo di testare la "risolutezza" della Nato nel difendere i propri alleati. Lo riferisce il portale polacco Onet, citando fonti vicine al presidente Karol Nawrocki e ad ambienti della sicurezza. Tra gli scenari presi in considerazione anche attacchi con missili o droni contro infrastrutture critiche, operazioni ibride o informatiche e una limitata incursione oltreconfine dal territorio russo di Kaliningrad o dalla Bielorussia, che potrebbe essere presentata come un "incidente", un "errore di navigazione", o "una missione d'emergenza di recupero con elicottero”. Secondo fonti dell'intelligence di Varsavia, rilanciate dal Telegraph, l'obiettivo del Cremlino sarebbe provocare una crisi sufficiente a mettere sotto pressione gli alleati occidentali affinché riducano o sospendano il sostegno militare all'Ucraina, evitando tuttavia uno scontro diretto e su larga scala tra la Russia e la Nato. L'operazione mirerebbe così a spaccare l'Alleanza e rafforzare la posizione negoziale di Mosca senza arrivare a un conflitto aperto.

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Nel frattempo è emerso che il capo del Pentagono, Pete Hegseth, aveva in programma di recarsi a Bruxelles il mese scorso per annunciare al vertice della Nato che gli Usa stavano preparando ulteriori tagli alle proprie forze in Europa, che sarebbero andati oltre la cancellazione del dispiegamento di una brigata corazzata in Polonia e il precedente ritiro di una brigata di fanteria dalla Romania, ma la proposta di Hegseth è stata bocciata dopo essere stata condivisa con il segretario di Stato Usa Marco Rubio, consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, e con altri funzionari. Lo riporta il Wall Street Journal (Wsj), sottolineando che quello di Hegseth sarebbe stato un annuncio a effetto durante la riunione con i vertici militari della Nato, ma poi è arrivata appunto la marcia indietro dopo che del piano si è parlato alla Casa Bianca.