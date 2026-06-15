Italia-Giappone, dritti all'innovazione. Meloni: "Caccia di sesta generazione, entriamo nella fase operativa"

15 giugno 2026 a

a

a

La partnership fra Italia e Giappone tocca molti di quelli che sono i dossier dell'innovazione. Difesa, spazio, nucleare civile e aviazione, ma fra questi il progetto Global Combat Air Programme (GCAP) è sicuramente il fiore all'occhiello dell'avanguardia tecnologia e della cooperazione internazionale che coinvolge anche il Regno Uniti. I tre paesi sono infatti congiuntamente impegnati per sviluppare un caccia di sesta generazione utile a rafforzare la sicurezza euro-atlantica e nell'indo-pacifico. L'obiettivo è ambizioso. Il futuro aeromobile, definito "sistema dei sistemi", sarà infatti in grado di operare nei cinque domini - aria, terra, mare, spazio e cyber - sfruttando una capacità tecnologica totalmente digitale e prestazioni aumentate grazie all'utilizzo di intelligenza artificiale. "Il GCAP è uno dei programmi più sfidanti e avveniristici per l’industria dell’aerospazio, difesa e sicurezza - fa sapere Leonardo - e garantirà la sovranità tecnologica per le generazioni a venire"

Il Giappone si conferma il terzo partner commerciale dell'Italia in Asia, nonché la seconda destinazione delle esportazioni italiane nel continente asiatico. Nel 2025 l'interscambio commerciale ha raggiunto i 12,3 miliardi di euro, con un saldo positivo per l'Italia pari a 4,4 miliardi di euro. Nel primo trimestre del 2026 gli scambi bilaterali si sono attestati a circa 3 miliardi di euro, facendo registrare un avanzo commerciale per l'Italia di circa 1 miliardo di euro. Significativa e inoltre la presenza del sistema imprenditoriale italiano in Giappone, dove operano 166 imprese italiane con un fatturato complessivo pari a circa 3 miliardi di euro. Lo sguardo va dal Sud al Nord del mondo: in programma c'e l'avvio di un dialogo bilaterale strutturato sull'Africa per "costruire sinergie tra il nostro piano Mattei e il Ticad (Tokyo International Conference on African Development), ma anche una collaborazione sull'Artico.

La visita della premier Sanae Takaichi rappresenta dunque l'intenzione del governo Meloni di coltivare un'alleanza strategica proficua per l'Italia e utile ad accrescere il prestigio tecnologico ed economico.