Usa, il testo integrale del manifesto dell'attentatore: "È orribile fare queste cose ma provo rabbia verso questa amministrazione"

Foto: Ansa

26 aprile 2026 a

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È agghiacciante il manifesto stilato da Cole Tomas Allen, l'insegnante americano trentunenne arrestato a Washington mentre, armi in pugno, tentava di entrare nella sala dell'Hilton dove il presidente degli Stati Uniti sabato era ad una cena con i corrispondenti dalla Casa Bianca. Nel documento l'uomo spiega i motivi del gesto, sa che potrà essere ucciso e per questo dà l'addio ad amici e familiari. Poi spiega come è arrivato a Washington, come è entrato il giorno prima in albergo con i bagagli zeppi di armi, spiega chi sono gli obiettivi. Dice di sentirsi un traditore, sa che "è orribile fare una cosa del genere", spera di "non uccidere innocenti", come i dipendenti dell'albergo e gli ospiti di Trump. Per giustificare il gesto nomina pure Giulio Cesare nella frase che l'apostolo Matteo attribuisce a Gesù. Un testo lungo con tanto di post scriptum. Poi spedisce il testo ai familiari e dieci minuti dopo passa all'azione. Corre nella hall, supera i controlli di sicurezza, percorre appena 18 metri e viene ammanettato dagli agenti del servizio segreto.

Il testo integrale del manifesto di Cole Tomas Allen

"Ciao a tutti! Oggi potrei aver sorpreso molte persone. Permettetemi di iniziare chiedendo scusa a tutti coloro di cui ho abusato della fiducia. Chiedo scusa ai miei genitori per aver detto di aver avuto un colloquio di lavoro senza specificare che si trattava di un'intervista per "Most Wanted". Chiedo scusa ai miei colleghi e studenti per aver detto di avere un'emergenza personale (quando qualcuno leggerà questo, probabilmente avrò davvero bisogno di andare al pronto soccorso, ma non si può certo dire che non sia stata una situazione autoinflitta). Chiedo scusa a tutte le persone che hanno viaggiato accanto a me, a tutti i dipendenti che hanno maneggiato i miei bagagli e a tutte le altre persone non direttamente coinvolte nell'attentato che ho messo in pericolo semplicemente stando nelle vicinanze. Chiedo scusa a tutti coloro che sono stati abusati e/o uccisi prima di questo, a tutti coloro che hanno sofferto prima che io potessi tentare questa impresa, a tutti coloro che potrebbero ancora soffrire dopo, indipendentemente dal mio successo o fallimento. Non mi aspetto il perdono, ma se avessi visto un altro modo per arrivare così vicino, l'avrei colto. Ancora una volta, le mie più sincere scuse.

Ecco perché ho fatto tutto questo. Sono cittadino degli Stati Uniti d'America. Le azioni dei miei rappresentanti si riflettono su di me. E non sono più disposto a permettere a un pedofilo, stupratore e traditore di macchiarmi le mani con i suoi crimini. (Beh, a essere del tutto sincero, non ero più disposto già da tempo, ma questa è la prima vera opportunità che ho avuto per fare qualcosa al riguardo). Mentre ne parlo, illustrerò anche le mie regole di ingaggio previste (probabilmente in un formato pessimo, ma non sono un militare, quindi pazienza). Funzionari dell'amministrazione (escluso il signor Patel): sono obiettivi, classificati in ordine di priorità dal più alto al più basso. Servizi segreti: sono bersagli solo se necessario, e da neutralizzare in modo non letale se possibile (ovvero, spero che indossino giubbotti antiproiettile perché colpire il centro del corpo con i fucili a pompa fa male alle persone). Sicurezza dell'hotel: evitare di essere un bersaglio, se possibile (a meno che non mi sparino addosso). Polizia del Campidoglio: stessa cosa della sicurezza dell'hotel. Guardia Nazionale: come la Sicurezza dell'Hotel. Dipendenti degli hotel: non sono affatto obiettivi. Ospiti: non sono affatto obiettivi

Per ridurre al minimo le perdite, utilizzerò anche pallini da caccia anziché proiettili singoli (minore penetrazione attraverso i muri). Se fosse assolutamente necessario, sarei disposto a esaminare quasi tutti i presenti per arrivare ai bersagli (partendo dal presupposto che la maggior parte delle persone *abbia scelto* di partecipare a un discorso di un pedofilo, stupratore e traditore, e sia quindi complice), ma spero davvero che non si arrivi a tanto.

Repliche alle obiezioni

Obiezione 1: In quanto cristiano, dovresti porgere l'altra guancia. Replica: Porgere l'altra guancia si fa quando si è oppressi. Io non sono la persona violentata in un campo di detenzione. Non sono il pescatore giustiziato senza processo. Non sono uno scolaro fatto saltare in aria, né un bambino morto di fame, né un'adolescente abusata dai tanti criminali di questa amministrazione. Porgere l'altra guancia quando *qualcun altro* viene oppresso non è un comportamento cristiano; è complicità nei crimini dell'oppressore.

Obiezione 2: Questo non è il momento opportuno per farlo. Replica: Chi la pensa così dovrebbe fermarsi un attimo a riflettere e capire che il mondo non gira intorno a sé. Credi forse che quando vedo qualcuno violentato, ucciso o maltrattato, dovrei tirare dritto perché sarebbe "scomodo" per chi non è la vittima? Questa era la tempistica e la probabilità di successo migliori che potessi immaginare.

Obiezione 3: Non li hai presi tutti. Replica: Bisogna pur cominciare da qualche parte.

Obiezione 4: Essendo una persona metà nera e metà bianca, non dovresti essere tu a fare questo. Replica: Non vedo nessun altro pronto a colmare il vuoto

Obiezione 5: Date a Cesare quel che è di Cesare. Replica: Gli Stati Uniti d'America sono governati dalla legge, non da una o più persone. Nella misura in cui i rappresentanti e i giudici non rispettano la legge, nessuno è tenuto a cedere loro un ordine così illegittimo.

Vorrei inoltre esprimere la mia gratitudine a moltissime persone, dato che probabilmente non avrò più modo di parlare con loro (a meno che i Servizi Segreti non siano *incredibilmente* incompetenti). Grazie alla mia famiglia, sia quella personale che quella della chiesa, per l'affetto dimostrato in questi 31 anni. Grazie ai miei amici per la vostra compagnia nel corso di tanti anni. Ringrazio i miei colleghi, con cui ho collaborato in diversi progetti, per la loro positività e professionalità. Ringrazio i miei studenti per il loro entusiasmo e la loro passione per l'apprendimento. Grazie alle tante persone che ho conosciuto, di persona e online, per le brevi interazioni e le relazioni di lunga data, per le vostre prospettive e la vostra ispirazione. Grazie a tutti per tutto. Sinceramente, Cole “coldForce” “Assassino Federale Amichevole” Allen

PS: Ok, ora che abbiamo finito con le smancerie, cosa diavolo sta combinando il Secret Service? Scusate, ora mi sfogo un po' e abbandono il tono formale. Cioè, mi aspettavo telecamere di sicurezza a ogni angolo, stanze d'albergo sotto intercettazione, agenti armati ogni tre metri, metal detector a non finire. Quello che ho ricevuto (chissà, magari mi stanno facendo uno scherzo!) è niente. Nessuna dannata sicurezza. Non durante il trasporto. Non in hotel.vNon in questo caso. La prima cosa che ho notato entrando in hotel è stata la sensazione di arroganza. Entro con diverse armi e nessuno dei presenti prende in considerazione la possibilità che io possa rappresentare una minaccia. La sicurezza all'evento è tutta all'esterno, concentrata sui manifestanti e sui nuovi arrivati, perché a quanto pare nessuno ha pensato a cosa succederebbe se qualcuno si presentasse il giorno prima. Questo livello di incompetenza è assurdo e spero sinceramente che venga corretto prima che questo paese abbia di nuovo una leadership davvero competenti. Cioè, se fossi stato un agente iraniano, invece che un cittadino americano nessuno si sarebbe accorto di niente. Davvero folle. Oh, e se qualcuno fosse curioso di sapere come ci si sente a fare una cosa del genere: è orribile. Mi viene da vomitare; mi viene da piangere per tutte le cose che avrei voluto fare e che non potrò mai fare, per tutte le persone la cui fiducia viene tradita; provo rabbia pensando a tutto ciò che ha fatto questa amministrazione. Non posso proprio consigliarlo! Ragazzi, restate a scuola!"