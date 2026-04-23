G20, gli Usa invitano la Russia al prossimo vertice

23 aprile 2026 a

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Il viceministro degli Esteri russo, Alexander Pankin, ha dichiarato che la Russia sarebbe stata invitata dagli Stati Uniti a partecipare "al massimo livello" al vertice del G20. L'appuntamento, che raccoglie venti paesi da tutto il mondo, si terrà a Miami il prossimo 14 e 15 dicembre.

La notizia arriva poco dopo la scelta degli Usa, presa la scorsa settimana, di estendere di 30 giorni la deroga alle sanzioni sul petrolio russo trasportato via mare su richiesta di altri Paesi che hanno un fabbisogno energetico particolarmente vulnerabile alla chiusura dello Stretto di Hormuz.