Danimarca, si dimette la premier Frederiksen, eroina della battaglia per la Groenlandia

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Angela Bruni 25 marzo 2026 a

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Si è dimessa Mette Frederiksen, la premier danese protagonista della battaglia anti Trump sulla Groenlandia. Ha rimesso il mandato dopo l'incontro con Re Federico. Il risultato delle elezioni politiche ha dimostrato che il governo non ha più la maggioranza in Parlamento: la coalizione che sostiene Frederiksen ha ottenuto 70 seggi, ben al di sotto dei 90 necessari. La presidente del consiglio resterà in carica come amministratore ad interim fino alla formazione del nuovo governo. Tutti e 12 i leader dei partiti danesi hanno fatto visita al sovrano, al Palazzo di Amalienborg, a Copenaghen, nell'ambito del cosiddetto "giro reale", per discutere chi, a loro avviso, dovrebbe guidare il processo di formazione del governo.

Frederiksen ha sottolineato l'urgenza di formare il nuovo governo, perché "il mondo non ci sta aspettando e la situazione è diventata ancora più instabile da quando sono state indette le elezioni". "Dobbiamo capire come collaborare", ha aggiunto, lasciando intendere che potrebbe esserci una via d'uscita attraverso una coalizione tra i partiti di sinistra ei moderati. Quindi i socialdemocratici guidati dalla premier uscente, con lo Sinn Féin, l'Alleanza Rosso-Verde, Alternative, il Partito dei Cittadini ei Moderati. In questo modo la coalizione supererebbe di poco la soglia per avere la maggioranza con 92 seggi in parlamento. Un'alleanza di questo tipo è ostacolata dal leader dei liberali moderati Lars Løkke Rasmussen, ministro degli Esteri uscente e artefice della linea dura per evitare che gli Stati Unti "si prendano" la Groenlandia, territorio autonomo della Danimarca in Nord America.