Iran, premier Meloni: "Assistere nostri cittadini, aiutare paesi del Golfo"

Continua a incendiarsi la situazione in Medio Oriente a causa del conflitto in Iran che, spiega la premier Meloni oggi 5 marzo in un intervento radio, preoccupa intanto sulla "crisi sempre più evidente del diritto internazionale, degli organismi multilaterali che sta generando un mondo sempre più governato dal caos". A suscitare maggiore apprensione, il fatto che Teheran stia "sostanzialmente bombardando i Paesi vicini, compresi quelli che si erano spesi per un accordo sul nucleare". Di qui l'attenzione alle "ripercussioni sull'Italia", sebbene Palazzo Chigi continui ad attenzionare la possibilità di riaprire le trattative con l'Iran che, però, saranno impossibili se la Repubblica islamica "non smette di attaccare i paesi del Golfo, favorendo una escalation".

La crisi a livello internazionale spinge dunque i paesi a tutelare i propri interessi e a salvaguardare anzitutto i cittadini all'estero. Quindi l'Italia "come il Regno Unito, la Francia, la Germania, intende inviare aiuti ai Paesi del Golfo" prosegue Meloni, che chiarisce: "Parliamo chiaramente di difesa e particolarmente di difesa aerea, non solo perché sono nazioni amiche, ma soprattutto perché in quell'area come dicevamo ci sono decine di migliaia di italiani e ci sono circa 2000 militari italiani che noi vogliamo e dobbiamo proteggere. Tra l'altro il Golfo è anche vitale per l’approvvigionamento energetico dell'Italia e dell'Europa".

Il Governo prosegue, contemporaneamente, il compito di "mettere in sicurezza le decine di migliaia di italiani che sono nell'area" e dunque "militari, diplomatici, cittadini che erano in transito". Palazzo Chigi ha già organizzato i primi voli per far rientrare i primi convogli per chi è rimasto bloccato, particolarmente a Dubai. "Alcuni convogli si stanno spostando nelle Nazioni limitrofe, quindi cerchiamo di farli partire da aeroporti sicuri e di questo penso dobbiamo anche ringraziare Emirati Arabi Uniti e Oman, che sono Paesi amici e ci stanno dando una mano" ha concluso la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.