Trump, il video delle polemiche: Barack e Michelle Obama come scimmie

Bufera su Donald Trump per il video delle polemiche . Il presidente americano ha diffuso sui social un filmato realizzato con l'AI che lo ritrae come il Re Leone del famoso film di animazione. Nella giungla si vedono molti politici americani con le sembianze di altri animali. Tra questi l'ex presidente Barack Obama con la moglie Michelle, ritratti come scimmie. Circostanza questa che ha attirato sul presidente feroci critiche e accuse di razzismo.

Pur affermando di condannare il post Trump non si è scusato. "Non ho commesso alcun errore", ha risposto Trump ai giornalisti a bordo dell'Air Force One. Alla domanda se condannasse le immagini razziste nel video, Trump ha affermato: "Certo che sì". Nelle sue ultime dichiarazioni ai giornalisti, mentre era in viaggio verso il suo resort di Mar-a-Lago in Florida, Trump ha ribadito la sostanza delle affermazioni del video sui brogli elettorali, ma ha assicurato di "non aver visto" la parte offensiva del video pubblicato sul suo account social in cui Barack e Michelle Obama venivano raffigurati come scimmie. "Ho solo guardato la prima parte e non ho visto tutto", ha detto Trump alla stampa, aggiungendo di averla "consegnata" ai suoi collaboratori perché la pubblicassero, ma che loro non hanno guardato il video completo.