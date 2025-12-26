Tre donne accoltellate sulla metro di Parigi. Arrestato l'aggressore

Redazione 26 dicembre 2025 a

a

a

L'uomo sospettato di aver aggredito con un coltello tre donne oggi nella metropolitana parigina e' stato arrestato nel tardo pomeriggio. Verso le 16, un signore ha "aggredito con un coltello tre donne sulla linea 3 della metropolitana, in successione alle stazioni Re'publique, Arts et Me'tiers e Ope'ra", ha spiegato la procura. Identificato "grazie alle immagini di videosorveglianza". "L'implementazione della geolocalizzazione del suo telefono cellulare, poi, ha permesso il suo arresto nel tardo pomeriggio nella Val d'Oise", ha precisato la stessa fonte. Per fortuna, sembra essere stata esclusa, sin dal principio, la pista terrorismo. Altrimenti, c'era da preoccuparsi e non poco, seppure sembra che le vittime della violenza stiano meglio e il peggio si stato scongiurato.