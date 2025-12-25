Zelensky: "Ognuno si augura la morte Putin ma a Dio chiediamo pace"

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 25 dicembre 2025 a

a

a

"Celebriamo il Natale in tempi difficili. Purtroppo non siamo tutti a casa, e non tutti noi, purtroppo, hanno una casa. Ma nonostante i problemi che la Russia ha portato, non è in grado di occupare o bombardare la cosa più importante. Il nostro cuore ucraino. La nostra fede reciproca e la nostra unità". È uno dei passaggi del messaggio che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivolto al Paese in occasione del Natale. "Oggi, gli ucraini festeggiano il Natale insieme nella stessa data, come una grande famiglia", ha aggiunto Zelensky.

Ha poi sottolineato che i sogni di tutti gli ucraini in questi giorni sono simili, riferendosi alle possibili sorte di Vladimir Putin, che non nomina. "Oggi abbiamo tutti un sogno. Che possa morire, ognuno potrebbe pensare tra sé e sé", ha detto il presidente ucraino. "Ma quando ci rivolgiamo a Dio, naturalmente, chiediamo qualcosa di più grande. Chiediamo la pace per l'Ucraina. Lottiamo per essa. E preghiamo per essa. E la meritiamo", ha sottolineato Zelensky.