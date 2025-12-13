Trump: "La zona economica libera nel Donbass funzionerebbe"

Foto: La Presse

Andrea Riccardi 13 dicembre 2025

"Come funzionerebbe la zona economica libera nel Donbass e nei territori contesi? Non voglio spiegarlo ora. È una situazione molto complessa, ma funzionerebbe. E molte persone vogliono vederla funzionare". Lo ha detto il presidente Donald Trump parlando alla Casa Bianca durante la cerimonia di consegna delle medaglie onorarie ai campioni olimpici del 1980 della nazionale di hockey Usa. "Tutto quello che voglio fare è fermare i 25mila morti al mese", ha aggiunto.