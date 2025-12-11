Valanga di droni sulla Russia. Colpita una piattaforma petrolifera

Foto: Ansa

Il Ministero della Difesa russo ha annunciato che 287 droni ucraini sono stati intercettati e distrutti. Lo riporta Interfax. L'asalto ucraino è iniziato questa notte ed è andato avanti fino all'alba. Secondo il dicastero della Difesa russo, 40 dei velivoli senza pilota sono stati neutralizzati nella regione di Mosca, di cui 32 in volo verso Mosca. Altri 40 droni sono stati neutralizzati nella regione di Kaluga, 27 a Tula, 19 a Novgorod e 11 nella regione di Yaroslavl. Altri 10 droni ucraini sono stati abbattuti nell'oblast di Lipetsk, sei nella regione di Smolensk, cinque ciascuno a Kursk e Orël, quattro nella regione di Voronezh e due a Ryazan, ha affermato il Ministero in una nota. Le forze ucraine hanno colpito anche una piattaforma petrolifera russa nel Mar Caspio.