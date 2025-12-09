Ue, Kallas: "Il costo del sostegno all'Ucraina è nulla rispetto alla spesa per una guerra"

Foto: Ansa

"Il costo del sostegno all'Ucraina oggi impallidisce rispetto a quello ch dovremmo spendere per una guerra su vasta scala nell'Unione europea". Lo ha affermato l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri Kaja Kallas nel corso di un'audizione alla Commissione affari esteri del Parlamento europeo, sottolineando che l'Ue "ha la leva economica per forzare una fine giusta a questa guerra, ma la leva funziona solo quando la si usa". Per questo occorre lavorare sul prestito Ue per finanziare Kiev, argomento al centro del Consiglio europeo di settimana prossima, e "mettere in atto ulteriori sanzioni".



Nell'ultimo anno le istituzioni Ue hanno "ottenuto finanziamenti record per sostenere la difesa dell'Ucraina, così come cinque importanti pacchetti di sanzioni contro la Russia", che l'hanno privata di "decine di miliardi di euro" per finanziare la sua macchina bellica, ricorda Kallas. Ora, prosegue, non è il momento di fermarsi: la guerra "si trascina perché la Russia si rifiuta di fermarsi", e il presidente Vladimir Putin "finge che l'Europa sia l'ostacolo alla pace quando nulla potrebbe essere più lontano dalla verità". "Questa guerra si sta svolgendo sul suolo europeo. Quindi come finisce la guerra è importante per gli europei: non è nell'interesse di nessuno di noi che la Russia torni per chiedere di più", ha aggiunto Kallas.