Tagli ai finanziamenti pubblici per la Bbc dopo la modifica del discorso di Donald Trump

"La modifica del discorso di Donald Trump è stata un errore". Il presidente della Bbc Samir Shah ha inviato oggi una dichiarazione scritta al Comitato parlamentare per la cultura, i media e lo sport. Due sezioni del discorso del 6 gennaio 2021 presidente Usa, pronunciate a un'ora di distanza l'una dall'altra, sono state unite insieme e il montaggio non ha evidenziato che Trump aveva anche affermato di volere che i suoi sostenitori manifestassero pacificamente. L'emittente pubblica del Regno Unito è stata accusata di aver modificato il testo in modo da far sembrare che il tycoon avesse esplicitamente incoraggiato le rivolte a Capitol Hill in cui persero la vita cinque persone.

"La conclusione è che accettiamo che il modo in cui il discorso è stato modificato abbia effettivamente dato l'impressione di un invito diretto ad azioni violente. La Bbc desidera scusarsi per questo errore di giudizio", ha affermato la tv pubblica in una nota. Le dimissioni del direttore generale Tim Davie e dell'amministratore delegato delle News Deborah Turness giungono mentre la Bbc si avvia verso colloqui cruciali con il governo sul rinnovo dello statuto, che definisce la missione, gli scopi pubblici e i finanziamenti dell'azienda.

Lo scorso novembre, il ministro britannico della cultura, Lisa Nandy, ha annunciato che il governo avrebbe rivistore lo statuto per valutare modalità alternative di finanziamento della società, escludendo l'utilizzo della tassazione generale per finanziarla. Il governo si è impegnato ad aumentare il canone di licenza in base all'inflazione ogni anno fino al 2027. Dopo anni in cui la licenza è stata congelata, la Bbc si è trovata sempre più a corto di liquidità e ha dovuto effettuare tagli drastici all'organizzazione nella disperata ricerca di risparmi. Nel 2023, mezzo milione di persone ha annullato il canone, poiché il pubblico più giovane si sta spostando verso YouTube e molte persone si informano sui social media e non più attraverso la televisione.