Israele ha ricevuto a Gaza bara con il corpo di un ostaggio, a dirlo l'ufficio di Netanyahu

Israele ha ricevuto la salma di un ostaggio dalla Croce Rossa a Gaza. Lo rende noto un comunicato dell'ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu, precisando che la bara, consegnata ai militari e ai servizi di sicurezza interna che si trovano nella Striscia, sarà "trasferita in Israele, dove ricevere una cerimonia militare" prima del trasferimento della salma nell'istituto medico legale per le procedure di identificazione.