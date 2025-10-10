Francia nel caos, Macron ci riprova con Lecornu: "Ha carta bianca"

Foto: Ansa

Tommaso Manni 10 ottobre 2025

Al termine di una giornata lunghissima e ben oltre il termine indicato in precedenza, Sébastien Lecornu è stato riconfermato primo ministro dal presidente Emmanuel Macron. Lo ha annunciato l'Eliseo. Macron, secondo quanto riporta Le Figaro citando l'entourage del presidente, "dà carta bianca al Primo Ministro".

Pochi secondi dopo l'annuncio della sua riconferma, Sébastien Lecornu ha scritto su X. "Accetto - per dovere - la missione affidatami dal Presidente della Repubblica di fare tutto il possibile per dare alla Francia un bilancio per la fine dell'anno e di rispondere ai problemi della vita quotidiana dei nostri compatrioti ", ha scritto. "Dobbiamo porre fine a questa crisi politica che sta esasperando i francesi e a questa instabilità che è dannosa per l'immagine della Francia e per i suoi interessi".

In mattinata il presidente della Repubblica ha riunito all'Eliseo i leader dei partiti politici. Dall'incontro però sono stati esclusi La France Insoumise e il Rassemblement National. La decisione - hanno spiegato dall'entourage dello stesso Macron - è stata presa perché "entrambi hanno chiesto lo scioglimento" dell'Assemblea nazionale. Una riunione che la leader di Rn, Marine Le Pen, ha definito "un incontro di commercianti di tappeti con l'unico obiettivo di cercare di evitare le elezioni, che sono la via prevista dalla Costituzione in caso di blocco", del parlamento. Le Pen ha parlato di uno spettacolo "deplorevole" arrivando addirittura a mettere "in dubbio" la funzione presidenziale. Bocche cucite al termine del vertice. L'unica a sbottonarsi è stata la leader di 'Les Ecologistes', i Verdi francesi, Marine Tondelier che si è detta "sbalordita" da quanto ascoltato. "Non abbiamo avuto risposte su nulla se non sul fatto che il prossimo primo ministro non sarà del nostro schieramento politico", ha affermato.

Ci si aspettava la nomina di un nome diverso da quello di Lecornu, Macron aveva fatto trapelare la possibilità di "compromessi" per "evitare lo scioglimento" dell'Assemblea nazionale. Poi la conferma di Lecornu.