I terroristi di Hamas rapinano camion e privano 2700 neonati del latte artificiale

I terroristi di Hamas hanno sfacciatamente rapinato 4 camion di aiuti umanitari Unicef che trasportavano latte in polvere per neonati, sotto la minaccia delle armi. Gli autocarri sono stati sequestrati fuori dal complesso dell'Unicef a Gaza City, un vero e proprio attacco al lavoro umanitario.

Secondo l'Unicef, questo furto violento ha privato 2.700 neonati del latte artificiale. Mentre Israele, dunque, consente l'ingresso di alimenti essenziali per l'infanzia a Gaza, Hamas li ruba per trarre profitto dalla popolazione. Ancora una volta, l'organizzazione, quindi, dimostra di non avere alcun interesse per il benessere della collettività, ma solo per le proprie motivazioni basata sulla violenza. Su un portale di Gerusalemme appare, a chiare lettere, come il movimento "sfrutta, abbandona e persino deruba i suoi figli".