Germania, Merz non ce la fa per l'elezione a cancelliere: il voto a sorpresa

06 maggio 2025 a

a

a

Il leader conservatore tedesco Friedrich Merz, il candidato della coalizione CDU, CSU e SPD, non è riuscito a vincere le elezioni per la carica di cancelliere al primo turno parlamentare, in una battuta d'arresto inaspettata. Merz si aspettava di ottenere la maggioranza dei 630 membri del Bundestag, ma ha ottenuto il sostegno di soli 310 deputati (sui 328 teorici che pensava di avere), sei in meno di quelli necessari, con 307 voti contrari al primo turno. Adesso che succede? Secondo quanto previsto in Germania entro 14 giorni andrà in scena una seconda votazione a scrutinio segreto, sempre a maggioranza assoluta. Se fallisse anche qui per Merz (o per un altro candidato) si passerebbe ad una terza votazione, in cui è ammessa la sola maggioranza relativa.