Francia, Macron chiama i giovani a difendere la patria. E ora tutti vogliono arruolarsi

Dall'inizio dell'anno 12 mila domande per entrare nella Guardia Nazionale. Stipendio esentasse fino a 200 euro al giorno

Alessandra Zavatta 27 marzo 2025 a

Tutti vogliono arruolarsi nell'esercito in Francia. "La patria ha bisogno di voi", ha lanciato il presidente Emmanuel Macron nel discorso del 5 marzo scorso in diretta televisiva dall'Eliseo annunciando che il Paese andava riarmandosi per far fronte a future minacce. In meno di un mese sono già 7.500 i francesi che hanno presentato domanda per arruolarsi nell'Armée. Facendo lievitare a 84 mila il numero dei riservisti che, in caso di guerra, andranno ad affiancare i soldati professionisti.

Parigi ha abolito la leva obbligatoria nel 1997. Ma secondo il Ministero delle Forze Armate Sébastien Lecornu la Francia non ha abbastanza uomini pronti a prendere le armi per difendere il Paese in caso di necessità. L'obiettivo è avere centomila militari professionista e trecentomila riservisti. L'appello del presidente della Repubblica ha comunque sortito l'effetto desiderato.i Dodicimila cittadini hanno presentato domanda dall'inizio dell'anno e, dopo il discorso di Macron, c'è stato un vero e proprio boom.

"Negli ultimi due anni l'interesse verso le forze armate era già in crescita", spiega il dipartimento delle Risorse umane della Guardia nazionale. Per arruolarsi bisogna avere la nazionalità francese e un'età compresa tra 17 e 72 anni. È necessario essere stati dichiarati idonei tramite certificato medico e aver completato il Defense and Citizenship Day, il servizio nazionale. Inoltre i candidati devono avere la fedina penale pulita e, se ex militari, non devono essere stato licenziati con disonore. La paga va da 40 a 200 euro al giorno, a seconda del ruolo assegnato e del grado. E, soprattutto, lo stipendio è esentasse.

I riservisti possono firmare contratti da uno a cinque anni. Poi torneranno civili. Le aziende sono obbligare a mantenere loro il posto di lavoro. I riservisti possono essere assegnati a reparti operativi oppure allo Stato maggiore. Possono partecipare alle missioni in prima linea, svolgere attività amministrativa ed essere impiegati nella logistica.